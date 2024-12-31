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Luca Diggelmann
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Florian Bodoky
31. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

Für Musikfreunde

Noteflight

Mit Noteflight können Sie einfach im Browser Musik komponieren.

Noteflight bringt Kompositionen in den Browser

© Quelle: PCtipp.ch

Der Browser wird immer mehr zur veritablen Arbeitsplattform. Noteflight schliesst eine weitere Lücke der Anwendungen, die im Browser bislang nicht möglich waren. Dieser Webdienst erlaubt es, im Browser Musiknoten zu schreiben und diese direkt als Sounddateien wiederzugeben. Die kostenlose Version erlaubt mehrere gespeicherte Partituren und spielt verschiedene Instrumente ab. In der Premium-Version (Abo) erhält man zusätzlich Dutzende von Instrumenten, unlimitierte Partituren, MIDI-Input und diverse kleinere Funktionen.

Erste Schritte: Um Noteflight verwenden zu können, müssen Sie ein Nutzerkonto erstellen. Auf Ihrem Homescreen finden Sie die bisher gespeicherten Partituren. Am oberen Rand befindet sich die Navigation. Die Steuerung innerhalb der Notenansicht funktioniert hauptsächlich mit der Maus. Eine Liste mit Tastaturbefehlen ist auf der Webseite verfügbar. Jedes Instrument und jeder Takt wird mit einem grauen Balken abgetrennt. Das Pluszeichen daneben erstellt jeweils ein neues Element. Noten werden per Mausklick am richtigen Ort platziert und danach mit einem Menü bearbeitet.

Den plattformunabhängigen Webdienst gibt es als Freeversion auf Englisch und als kostenpflichtige Premium-Version.

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