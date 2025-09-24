Gehören Sie zu jenen Menschen, die gerne und oft Notizen an den Bildschirmrand kleben? Dann wird Ihnen dieses Programm gefallen. Das Post-it für den Computer steht seinen Verwandten aus Papier in nichts nach, sondern trumpft mit zusätzlichen Funktionen auf: Verändern von Schrift und Farbe, wiederkehrende Erinnerungsfunktion, festlegen, wie und wo ein Stickie angezeigt wird etc.

Stickies hilft nicht nur Ihnen beim Erinnern und Informationen-Sammeln, sondern auch Ihren Freunden und Bekannten, denn Sie können einzelne Stickies über den E-Mail-Zugang an andere Stickies-Benutzer senden.

Erste Schritte: Nach der Installation öffnet sich die Hilfe-Datei, in der sich ein sehr guter Beschrieb von Stickies befindet (auf Englisch). Auf der Website des Herstellers gibt es zusätzliche Programme und diverse Stickie-Vorlagen.

Für Windows, kostenlos, Englisch