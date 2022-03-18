Anzeige
Anzeige
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
18. Mär 2022
Lesedauer 3 Min.

Downloads

Suggester

So finden Sie immer den perfekten Akkord.
Screenshot aus dem Suggester

Suggester lässt Sie einfach Akkordfolgen zusammenstellen

© Quelle: PCtipp.ch

Harmonie ist die Basis guter Musik. Oder die Regel, durch deren Brechen man etwas ganz Spezielles erschafft. So oder so: Einfach ist die Harmonielehre nicht. All die Buchstabenkombinationen, Ausdrucksformen und Variationen brauchen ordentlich Erfahrung. Und manchmal hört man den perfekten Akkord bereits im inneren Ohr, kommt aber nicht darauf, welcher es denn ist.

Suggester lässt Sie einfach Akkordfolgen zusammenstellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Suggester macht das alles ein gutes Stück einfacher. Der Hauptzweck der App ist es, passende Akkorde vorzuschlagen. Man beginnt also beispielsweise mit einem C-Dur-Akkord. Die App schlägt dann direkt eine ganze Liste passender Akkorde vor. Das Beste daran: Man kann die einzelnen Akkorde antippen und so direkt abspielen lassen. So sieht man nicht nur die blanke Theorie, sondern hört auch gleich, ob die Akkordfolge für einen passt oder nicht.

Diese Abspielfunktion gibt Suggester einen zweiten Verwendungszweck, der so nicht unbedingt geplant war. Suggester eignet sich bestens zum kreativen Ausprobieren. Die Touch-Oberfläche bietet eine extrem einfache Möglichkeit, komplexe Akkordfolgen mit einzelnen Fingertipps abzuspielen. So können Sie sich komplett auf den Klang fokussieren, ohne dabei an die Spieltechnik denken zu müssen. Gerade für Songwriter mit wenig Piano-Erfahrung ist das ein wahrer Segen.

Erste Schritte: Zu Beginn erstellen Sie ein Dokument. In diesem werden alle Ihre Akkordkombinationen gespeichert. In der kostenlosen Version von Suggester können Sie nur ein Dokument speichern. Gegen eine einmalige Gebühr von 8 Franken werden sämtliche Funktionen von Suggester freigeschaltet.

Im neuen Dokument wählen Sie zunächst eine passende Tonleiter. Tippen Sie dazu am rechten Rand auf Change. Wählen Sie dann eine Tonleiter aus und bestätigen Sie. Sie erhalten dann eine Auswahl an Akkorden, die in die gewählte Tonleiter passen. Tippen Sie auf den Akkord, um ihn anzuhören, oder auf das Pluszeichen neben einem Akkord, um ihn zu Ihrem Song hinzuzufügen. Ihr Song ist eine Liste von Akkorden auf der linken Seite der App. Mit dem Play-Button am unteren Rand können Sie Ihre Akkordfolge abspielen. Nützlich: Unter den Akkorden finden Sie den Button Arpeggiate. Mit diesem können Sie die Akkorde im Arpeggio abspielen, also als einzelne Noten statt alle Noten auf einmal.

Suggester ist erhältlich für Android, iOS und macOS.

Kommentare

Audio Android iOS Mac Software & Tools Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare