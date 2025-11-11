Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Tool der Woche: Clipchamp Video-Editor

Das kostenlose Video-Tool von Microsoft erlaubt relativ einfache und schnelle Videobearbeitung.

Projekt starten (Medien importieren)

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Unter Windows 11 (und 10) ist standardmässig Microsofts Video-Editor Clipchamp installiert. Mit Clipchamp können Sie Ihre Videos, Bilder und Audiodateien kombinieren, Text und Effekte hinzufügen und das fertige Video auf Ihrem Computer speichern. Eine Timeline und die wichtigsten Bearbeitungs-Tools sind vorhanden.

Die Vorlagen finden Sie in der linken Spalte. Diese sind als Ideengeber gedacht. Oben finden Sie beliebte Kategorien, weiter unten gibts zum Beispiel Vorlagen für Instagram oder TikTok.

Die Software ist grundsätzlich kostenlos und kann mit einem privaten Microsoft-Konto verwendet werden. Für die Verwendung von Premium-Filtern und -Effekten ist aber ein Microsoft-365-Abonnement erforderlich.

Erste Schritte: Melden Sie sich mit Ihrem privaten Microsoft-Teams-Konto an. Alternativ können Sie eine E-Mail-Adresse verwenden oder sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie schon ungefähr wissen, wie Ihr Video aussehen soll, können Sie auch direkt starten. Klicken Sie auf Vorlagen (oder Marken-Kit) und dann auf den Button «+ Video erstellen».

Man kann einfach Grafiken oder Musik hinzufügen und am Ende das Projekt exportieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Unsere Einsteigertipps für Clipchamp finden Sie in diesem Artikel.

Kommentare

Tools Windows 10 Windows 11 Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare