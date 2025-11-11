Tool der Woche: Clipchamp Video-Editor

Unter Windows 11 (und 10) ist standardmässig Microsofts Video-Editor Clipchamp installiert. Mit Clipchamp können Sie Ihre Videos, Bilder und Audiodateien kombinieren, Text und Effekte hinzufügen und das fertige Video auf Ihrem Computer speichern. Eine Timeline und die wichtigsten Bearbeitungs-Tools sind vorhanden.

Die Vorlagen finden Sie in der linken Spalte. Diese sind als Ideengeber gedacht. Oben finden Sie beliebte Kategorien, weiter unten gibts zum Beispiel Vorlagen für Instagram oder TikTok.

Die Software ist grundsätzlich kostenlos und kann mit einem privaten Microsoft-Konto verwendet werden. Für die Verwendung von Premium-Filtern und -Effekten ist aber ein Microsoft-365-Abonnement erforderlich.

Erste Schritte: Melden Sie sich mit Ihrem privaten Microsoft-Teams-Konto an. Alternativ können Sie eine E-Mail-Adresse verwenden oder sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie schon ungefähr wissen, wie Ihr Video aussehen soll, können Sie auch direkt starten. Klicken Sie auf Vorlagen (oder Marken-Kit) und dann auf den Button «+ Video erstellen».