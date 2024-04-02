Tool der Woche: MyPhoneExplorer 2

Erste Schritte: Installieren Sie das Tool auf dem Windows-PC. Um nun den Bildschirm des Handys auf dem PC zu spiegeln und via USB-Kabel direkt zu steuern, wird unter dem Menüpunkt Extras auf Handy steuern geklickt. Hierfür müssen Sie unter Umständen beim Handy USB-Debugging aktivieren. Schauen Sie dazu auf der Homepage des Handyherstellers nach. Oft hilft hier auch eine kurze Recherche im Internet weiter. Meistens müssen Sie dies über die Entwickleroptionen aktivieren, wie unter anderem hier erklärt.

Erledigt? Dann sollte ein Screen auf dem PC-Bildschirm erscheinen, der dem aktuellen Handy-Bildschirm entspricht. Zu den weiteren Features des Verwaltungsprogramms zählt auch die Option, das Handy aus dem «Stand-by»-Modus aufzuwecken. Dazu klickt man, im Fall der Fälle, im gespiegelten Screen auf den grünen Ein-Button (siehe Screenshot). Ausserdem lässt sich der Screen auch in seiner Grösse ändern. Wers noch mobiler mag: Der Hersteller bietet auch eine portable Funktion an, allerdings dann mit beschränkten Funktionen. Hier gehts zum Download der Freeware. Tipp: Auf der Webseite kann für den Erhalt der Gratisversion gespendet werden.