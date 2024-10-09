Tool der Woche: Pixel Pals – kleine Freunde für das iPhone

Pixel Pals ist in einer begrenzten Version kostenlos verfügbar. Dabei ist die Auswahl an Tieren, Widgets und Hintergründen eingeschränkt. Für 13 Franken pro Jahr bekommt man Zugriff auf alle Tiere, Widgets und viele liebevoll gestaltete Hintergründe. Family Sharing ist aktiv, wodurch alle Mitglieder einer iCloud-Familie Zugriff auf das Abo haben. Benutzer des Reddit-Clients Apollo wissen, dass Entwickler Christian Selig seine Apps mit viel Liebe zum Detail versieht. Das ist auch bei Pixel Pals der Fall. Apollo ist leider Reddits neuem Geschäftsmodell zum Opfer gefallen, mit Pixel Pals lebt aber ein Stück davon weiter. Das Apollo-Maskottchen ist nämlich als Pixel Pal in der App verfügbar.

Erste Schritte

Pixel Pals ist simpel und erklärt alle nötigen Vorgänge Schritt für Schritt in der App. Ganz oben links finden Sie die Einstellungen, darunter die Auswahl Ihres Pals. Im Menü Dynamic Island (nur auf neueren iPhones) aktivieren Sie Ihren Pal in der dynamischen Insel um den Kamera-Notch herum. Unter Info Backgrounds können Sie Hintergründe erstellen, die Sie dann später in Widgets verwenden können. Ansonsten brauchen Sie die App selbst nicht. Fügen Sie einfach Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzu und wählen Sie dabei Pixel Pals als App aus. Der Vorgang funktioniert sonst genau gleich wie bei anderen iOS-Widgets. Denken Sie aber daran: Hintergründe müssen Sie erst in der App erstellen, bevor sie im Widgets anwählbar sind.