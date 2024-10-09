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Tool der Woche: Pixel Pals – kleine Freunde für das iPhone
Niedliche Tiere gehören seit jeher zum Kerngeschäft des Internets. Pixel Pals bringt Ihnen solche Tiere auf Ihr Smartphone, einfach und süss zum Mitnehmen. Das Beste: Die kleinen Pixelwesen sind pflegeleicht. Anders als bei einem Tamagotchi, müssen Sie sich überhaupt nicht um Ihre Pixel Pals kümmern. Füttern und spielen ist möglich, aber keineswegs obligatorisch. Die App verwendet einige interessante Tricks, um die kleinen Begleiter auch wirklich ständig auf Ihr iPhone zu bringen. Unter anderem können Sie auf einem neueren iPhone bis zu zwei Begleiter Ihrer Wahl in der Dynamic Island einblenden lassen. Bei älteren iPhones spazieren die Pals auf der Home-Leiste. Ansonsten verwendet Pixel Pals hauptsächlich Widgets. Hier kombinieren Sie nützliche Informationen wie Datum, Uhrzeit oder Wetter mit einem knuffigen Pixel-Haustier, das es sich auf dem Widget gemütlich macht. Sogar transparente Widgets sind mit ein wenig Trickserei möglich, sowie auch Widgets ohne sonstige Inhalte.
Pixel Pals ist in einer begrenzten Version kostenlos verfügbar. Dabei ist die Auswahl an Tieren, Widgets und Hintergründen eingeschränkt. Für 13 Franken pro Jahr bekommt man Zugriff auf alle Tiere, Widgets und viele liebevoll gestaltete Hintergründe. Family Sharing ist aktiv, wodurch alle Mitglieder einer iCloud-Familie Zugriff auf das Abo haben. Benutzer des Reddit-Clients Apollo wissen, dass Entwickler Christian Selig seine Apps mit viel Liebe zum Detail versieht. Das ist auch bei Pixel Pals der Fall. Apollo ist leider Reddits neuem Geschäftsmodell zum Opfer gefallen, mit Pixel Pals lebt aber ein Stück davon weiter. Das Apollo-Maskottchen ist nämlich als Pixel Pal in der App verfügbar.
Erste Schritte
Pixel Pals ist simpel und erklärt alle nötigen Vorgänge Schritt für Schritt in der App. Ganz oben links finden Sie die Einstellungen, darunter die Auswahl Ihres Pals. Im Menü Dynamic Island (nur auf neueren iPhones) aktivieren Sie Ihren Pal in der dynamischen Insel um den Kamera-Notch herum. Unter Info Backgrounds können Sie Hintergründe erstellen, die Sie dann später in Widgets verwenden können. Ansonsten brauchen Sie die App selbst nicht. Fügen Sie einfach Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzu und wählen Sie dabei Pixel Pals als App aus. Der Vorgang funktioniert sonst genau gleich wie bei anderen iOS-Widgets. Denken Sie aber daran: Hintergründe müssen Sie erst in der App erstellen, bevor sie im Widgets anwählbar sind.
Pixel Pals gibt es für iOS. Die App ist als Basisversion kostenlos und kann für Fr. 13.- pro Jahr mit Family Sharing komplett freigeschaltet werden.
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