Tool der Woche
Ulysses – Für Texte aller Art
Ulysses ist eine Schreib-App. Allerdings nicht so wie Word, sondern in eine andere Richtung. Hier geht es weniger um Serienbriefe und Business-Dokumente, sondern mehr um Persönliches, Kreatives. Natürlich ist auch Business damit möglich, aber der Vibe ist definitiv künstlerischer.
Ulysses arbeitet nicht mit Dokumenten auf dem Rechner, sondern direkt in der iCloud. Über das dreigeteilte Interface legen Sie Dokumente, Gruppen und Projekte an und verwalten darin Ihre Dokumente. Wie genau Sie das anstellen, ist Ihnen überlassen. Sie können Dokumente in Gruppen packen, Projekte als weitere Sortier-Ebene erstellen oder einfach alles in der Inbox lassen. Wie es für Sie am besten passt.
Dabei versucht Ulysses, so wenig wie möglich vom eigentlichen Auftrag abzulenken, dem Schreiben. Die App ist sehr simpel gehalten und bietet fast keine visuellen Bedienelemente an. Formatiert wird per Markup, also per Steuerungszeichen, die Sie direkt eintippen. Beispielsweise können Sie so ganz einfach ein Zitat in einen Text einfügen.
Die Steuerungszeichen sind dabei nicht nur dazu da, den Text zu kennzeichnen oder zu formatieren. Sie können auch funktional sein. Text wird etwa innerhalb des Kommentar-Tags beim Exportieren weggelassen. Text in einer Code-Box ignoriert hingegen sämtliche Steuerungszeichen und bildet den Text Zeichen für Zeichen ab. Hier ist es sinnvoll, die unterschiedlichen Markup-Tags zu lernen und sich deren Gebrauch einzuprägen. So wissen Sie, welche Funktion die Tags in der App und beim Export haben. Dann gibt es keine bösen Überraschungen.
Soll dann ein Text raus aus Ulysses, können Sie das Dokument einfach exportieren. Dabei stehen Dokumenttypen wie PDF, DOCX, oder TXT zur Verfügung. Dazu gibt es verschiedene Styles, die festlegen, wie der Text im exportierten Dokument aussehen soll. Ulysses verarbeitet dann Ihren Text und die darin platzierten Markup-Tags nach Ihren Vorgaben und gibt ein fertig formatiertes, hoffentlich optisch ansprechendes Dokument aus.
Erste Schritte
Die grundlegenden Funktionen von Ulysses sind sehr einfach. Die App ist in drei Spalten unterteilt. Von links nach rechts sind das die Navigation, die Seitenübersicht und der Editor. In der Navigation sehen und verwalten Sie Gruppen und Projekte, mit denen Sie Ihre Dokumente organisieren. In der Seitenübersicht sehen Sie alle erstellten Seiten, die sich in der angewählten Gruppe befinden. Und im Editor bearbeiten Sie Dokumente. Mit diesen Informationen können Sie bereits einfache Dokumente erstellen.
Tipp: Ulysses bietet Ihnen in der Navigation eine umfassende Einführung direkt in der App an. Diese ist schnell durchgelesen und gibt Ihnen alle nötigen Infos, um effizient mit Ulysses zu arbeiten.
Ulysses gibt es für macOS, iPadOS und iOS. Die App kostet rund 40 Franken jährlich, oder 6 Franken monatlich. Family-Sharing gibt es für bis zu fünf Familienmitglieder in Ihrer Apple-Familie.
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