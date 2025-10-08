Ulysses – Für Texte aller Art

Soll dann ein Text raus aus Ulysses, können Sie das Dokument einfach exportieren. Dabei stehen Dokumenttypen wie PDF, DOCX, oder TXT zur Verfügung. Dazu gibt es verschiedene Styles, die festlegen, wie der Text im exportierten Dokument aussehen soll. Ulysses verarbeitet dann Ihren Text und die darin platzierten Markup-Tags nach Ihren Vorgaben und gibt ein fertig formatiertes, hoffentlich optisch ansprechendes Dokument aus.

Erste Schritte

Die grundlegenden Funktionen von Ulysses sind sehr einfach. Die App ist in drei Spalten unterteilt. Von links nach rechts sind das die Navigation, die Seitenübersicht und der Editor. In der Navigation sehen und verwalten Sie Gruppen und Projekte, mit denen Sie Ihre Dokumente organisieren. In der Seitenübersicht sehen Sie alle erstellten Seiten, die sich in der angewählten Gruppe befinden. Und im Editor bearbeiten Sie Dokumente. Mit diesen Informationen können Sie bereits einfache Dokumente erstellen.

Tipp: Ulysses bietet Ihnen in der Navigation eine umfassende Einführung direkt in der App an. Diese ist schnell durchgelesen und gibt Ihnen alle nötigen Infos, um effizient mit Ulysses zu arbeiten.

Ulysses gibt es für macOS, iPadOS und iOS. Die App kostet rund 40 Franken jährlich, oder 6 Franken monatlich. Family-Sharing gibt es für bis zu fünf Familienmitglieder in Ihrer Apple-Familie.