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Patrick Hediger
5. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Noch 2 Tage - Abobonus

10-in-1 USB-C-Dockingstation onit F013545 für 99 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 70 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv 10-in-1-USB-C-Dockingstation von Onit für bloss 99 Franken bestellen.
© (Quelle: BRACK.CH)

In der idealen Welt sollten Notebooks leicht, schlank und gleichzeitig mit allen erdenklichen Anschlüssen ausgestattet sein. Doch oft bleibt dieser Wunsch eine Illusion, denn die moderne Eleganz verbannt oft die wichtigen Schnittstellen. Meist bleibt gerade mal ein einsamer USB-C-Anschluss übrig.

Aber jetzt kommt die Lösung: Die 10-in-1 USB-C-Dockingstation von onit erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten und befreit Sie von Beschränkungen.

Merkmale

  • Unterstützt USB-C PowerDelivery bis 100 Watt
  • Monitoranschluss über HDMI und DisplayPort
  • Unterstützt 4K-Auflösungen mit bis zu 60 Hz
  • 3 × USB-A 3.2, 1 × USB-A 2.0, 1 × RJ45 und 1 × 3,5-mm-AUX
  • Kensington-Schloss zum Schutz vor Diebstahl
  • Geeignet für Windows, macOS und ChromeOS

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 31. Januar – 9. Februar 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 99.– statt 169.– Franken

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten

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