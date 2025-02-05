10-in-1 USB-C-Dockingstation onit F013545 für 99 Franken

In der idealen Welt sollten Notebooks leicht, schlank und gleichzeitig mit allen erdenklichen Anschlüssen ausgestattet sein. Doch oft bleibt dieser Wunsch eine Illusion, denn die moderne Eleganz verbannt oft die wichtigen Schnittstellen. Meist bleibt gerade mal ein einsamer USB-C-Anschluss übrig.

Aber jetzt kommt die Lösung: Die 10-in-1 USB-C-Dockingstation von onit erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten und befreit Sie von Beschränkungen.

Merkmale

Unterstützt USB-C PowerDelivery bis 100 Watt

Monitoranschluss über HDMI und DisplayPort

Unterstützt 4K-Auflösungen mit bis zu 60 Hz

3 × USB-A 3.2, 1 × USB-A 2.0, 1 × RJ45 und 1 × 3,5-mm-AUX

Kensington-Schloss zum Schutz vor Diebstahl

Geeignet für Windows, macOS und ChromeOS

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 31. Januar – 9. Februar 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 99.– statt 169.– Franken

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