32 Bit vs. 64 Bit: Wann welche Version wählen?

Warum 64 Bit bei der Hardware-Wahl gewinnt

Allerdings wird nicht der ganze Speicher von der CPU ausgelastet, sondern natürlich auch von der Grafikkarte und weiteren Komponenten. So kommt es auch oft auf älteren Systemen zu Einbussen, wenn für das Betriebssystem weniger als 3 GB RAM übrig bleiben. Wer sein System voll auskosten möchte, sollte daher heutzutage unbedingt auf 8 GB RAM setzen. Daher entscheiden sich auch immer mehr Anwender für einen Rechner oder ein Notebook mit 64-Bit-Unterstützung.

Entsprechende Unterschiede gibt es bei der Software, weswegen man viele Programme (und natürlich auch ältere Applikationen) sowohl als 32-Bit- als auch als 64-Bit-Versionen vorfindet. In aller Regel lässt sich eine Software auf 32-Bit-Basis auch auf 64-Bit-Rechnern installieren – das Umgekehrte geht nicht.

Betriebssystem-Architektur herausfinden

Ob Ihr System auf 32 Bit oder 64 Bit basiert, finden Sie bei Windows über den Menüpunkt System heraus, indem Sie auf den Start-Button klicken, dabei mit der rechten Maustaste auf Computer und anschliessend auf Eigenschaften klicken.

Beim Mac gilt grundsätzlich: Wenn Ihre Version mindestens macOS 10.5 ist und Sie einen 64-Bit-Prozessor besitzen, kann Ihr Apple-Rechner 64-Bit-Programme ausführen.

Bald trennt sich allerdings auch Apple von 32-Bit-Apps, sowohl unter iOS als auch unter macOS. Was es dazu zu beachten gilt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

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Wo gibt es Hürden?

Wo gibt es Hürden?

Oft hat man bei vielen Programmen die freie Wahl. Auch bei Browsern wie Chrome ist es problemlos möglich, auch die 32-Bit-Version auf einem 64-Bit-System zu installieren. Die 64-Bit-Variante verhält sich meistens schneller.

Bei Packprogrammen wie Winrar oder 7-Zip sollte man sich schon rein aus Sicherheitsgründen für die 64-Bit-Version entscheiden, wenn man die Qual der Wahl hat. Man erlebt allerdings auch bei 64-Bit-Programmen teilweise Einschränkungen. Vor allem Backup-Tools oder manchmal auch Packprogramme meckern bereits bei der Installation, weil schlichtweg mehr Ressourcen vom System verlangt werden.

Veraltete Treiber

Einem grösseren Problem begegnet man dabei meistens bei den Treibern. Ist man noch im Besitz älterer Komponenten, kann es sein, dass diese nicht mehr von einem 64-Bit-Betriebssystem unterstützt werden. Daher sollte man vor dem Umstieg auf ein neues Betriebssystem unbedingt die Treiber auf der Herstellerseite auf aktuelle Versionen hin prüfen.

Bei Windows 10, ungeachtet der 32-Bit- bzw. 64-Bit-Versionen, hat uns Microsoft jüngst vor Augen geführt, dass man das «beste Windows-10-Erlebnis» nur noch dann garantieren wolle, wenn die Hersteller ihre Treiber für ihre 2-in-1-Geräte und Convertibles auf dem neusten Stand halten.

Fazit

Nur wer komplett auf 64-Bit-Anwendungen verzichten kann, und sein Convertible mit 4 GB RAM ohnehin hauptsächlich zum Surfen benutzt, kann genauso gut auf 32 Bit bleiben, weil es dann keinen Unterschied ausmacht. Insbesondere bei Bild- und Videobearbeitung sowie bei grossen Dateimengen kann das Betriebssystem dann im Zusammenspiel mit der Hardware seine vollen Stärken ausspielen. Sie sollten in diesem Fall immer die 64-Bit-Version eines Programms (x64) ausführen.