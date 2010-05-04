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Anne Kittel
4. Mai 2010
Lesedauer 2 Min.

News

3D Bauplaner Landwirtschaft

Mit dieser Software planen Bauern ihre Um- und Neubauprojekte einfach auf dem heimischen Computer.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Auf einem Bauernhof gibt es immer viel zu tun. Neben der Stall- und Feldarbeit gibt es auch viel zu bauen: Stallanlagen erweitern, Vorratsbehälter errichten, einen Unterstand für Traktor oder Mähdrescher bauen, eine Werkstatt planen etc. Der 3D Bauplaner Landwirtschaft von DTP stellt zur Planung und zum Umbau auf Bauernhöfen Werkzeuge und 3D-Objekte zur Verfügung.

Das Planungsprogramm erlaubt es, den eigenen Hof am Bildschirm nachzubauen. Mit der Landschaftsfunktion zeichnet der Bauer zunächst das eigene Gelände mit den Höhen in die 3D-Ansicht ein, dann folgen die bereits vorhandenen Gebäude und die bebauten oder gepflasterten Flächen. Neue Gebäude sind anschliessend schnell errichtet: Nachdem die Wände massgenau erfasst wurden, zeichnet das Programm sie auch schon in die 3D-Ansicht ein. Mithilfe der 3D-Objekte aus der Datenbank lässt sich überprüfen, ob der Traktor auch wirklich zu den Massen des projektierten Unterstands passt oder ob das Dach noch etwas angehoben werden müsste. Praktisch: Ob der Neubau auch optisch zu den alten Gebäuden passt, kann mithilfe von Fotos überprüft werden, die sich ins Programm laden lassen.

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