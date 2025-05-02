4-in-1-Multifunktionsgerät Brother MFC-L8690CDW für 375 Franken

Der Brother MFC-L8690CDW Multifunktionsdrucker ist die ideale Wahl für Büros, die hohe Druckvolumen und vielseitige Funktionen benötigen. Mit einer beeindruckenden Druckgeschwindigkeit von bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiss bewältigt dieser Drucker auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos.

Merkmale

Farblaser-MFG: drucken (Duplex), kopieren, scannen, faxen

Druckt bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiss

Flachbett- und 50-Blatt-ADF-Scanner (bis zu 28 ppm)

300-Blatt-Standard-Papierzufuhr (erweiterbar um bis zu 3 × 250 Blatt)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 25. April – 5. Mai 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 375.– statt 525.– Franken

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