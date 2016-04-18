Achtung! Frauen suchen immer öfter nach Männern im Internet

Dieses Jahr wurden auf TheCasualLounge.ch übrigens schon deutlich mehr Frauen als Männer gesichtet. Die Quote liegt bei über 65 Prozent Frauen, die mit Männern kommunizieren und Casual-Daten wollen. Es sind Frauen, die wissen, was sie wollen: erotische Abenteuer ohne Verpflichtungen. Daher ist die Erfolgschance für den Mann bei The Casual Lounge auch extrem hoch und dementsprechend auch die Zufriedenheitsrate!

Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung auf: www.TheCasualLounge.ch