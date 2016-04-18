Publireportage
Achtung! Frauen suchen immer öfter nach Männern im Internet
Auch Hausfrauen haben längst das Casual Dating entdeckt, wenn es um schnellen, unverbindlichen und scharfen Sex für zwischendurch geht. Die Vorteile von Datingbörsen wie TheCasualLounge.ch liegen auf der Hand: Hier können die oftmals gelangweilten Hausfrauen sehr genau nach dem sexuellen Abenteuer suchen, das sie wirklich wollen. Und das Beste: Ganz ohne das Risiko, dabei erwischt zu werden.
Der Sexhunger – gerade von Hausfrauen – scheint besonders gross zu sein. Denn bei ihnen ist der Alltag oft von den Kindern und festen Terminen bestimmt, durch die eine aktive Partnerschaft mit dem Ehemann oft so gut wie gar nicht mehr stattfindet. So suchen sie beispielsweise auf TheCasuallounge.ch nach heissen Lovern, am besten gleich mehrmals die Woche. Caroline T. aus Zürich: "Seit ich auf TheCasualLounge.ch mein erstes Date ausgemacht habe und sich der Chatpartner als echte Lovemachine entpuppt hat, ist mein Hunger auf Sex täglich grösser geworden. Inzwischen treffe ich zwei bis drei Mal pro Woche heisse Typen, die alles mitmachen, wovon ich so lange geträumt habe."
Dieses Jahr wurden auf TheCasualLounge.ch übrigens schon deutlich mehr Frauen als Männer gesichtet. Die Quote liegt bei über 65 Prozent Frauen, die mit Männern kommunizieren und Casual-Daten wollen. Es sind Frauen, die wissen, was sie wollen: erotische Abenteuer ohne Verpflichtungen. Daher ist die Erfolgschance für den Mann bei The Casual Lounge auch extrem hoch und dementsprechend auch die Zufriedenheitsrate!
Weitere Informationen und kostenfreie Anmeldung auf: www.TheCasualLounge.ch
Kommentare