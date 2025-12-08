Am 8. Dezember EcoSmart Maus sowie Rucksäcke und Taschen gewinnen

ErgoFlip EcoSmart Maus

Targus ErgoFlip EcoSmart-Maus kombiniert auf einzigartige Weise Ergonomie mit einem nachhaltigen, beidhändigen Design, das sich mit einer einfachen Drehung der Oberseite von Links- auf Rechtshänder umstellen lässt. Diese umweltfreundliche, zum Patent angemeldete Maus besteht aus recyceltem Kunststoff, wird in einer Verpackung aus recyceltem Material geliefert und nutzt die Bluetooth® Low Energy-Technologie, um den Stromverbrauch zu senken. Damit ist sie die ideale Wahl für die umweltbewussten Profis von heute.

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15-16" Ávila Convertible Tote/Rucksack

Ob Sie einen Sitzungssaal erobern oder einen Flug nehmen, der 15-16" Ávila Convertible Tote/Backpack ist Ihr perfekter Partner für Produktivität und Gelassenheit. Die elegante und vielseitige Tasche lässt sich dank der verstaubaren Schultergurte nahtlos von einer schicken Tragetasche in einen bequemen Rucksack verwandeln und eignet sich somit perfekt für die Bewältigung eines geschäftigen Tages.

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15-16" Ávila Rucksack

Mit dem 15-16" Ávila Rucksack können Sie Ihren Alltag aufwerten - und dabei auch noch auffallen.

Der Ávila Rucksack ist vollgepackt mit durchdachten Funktionen, wie z. B. einem speziellen Laptopfach mit Reissverschluss, in dem Ihre Technik sicher aufbewahrt wird, sowie einem zweiten Hauptfach mit vielen Taschen für mühelose Organisation. Eine versteckte Tasche auf der Rückseite bietet zusätzliche Sicherheit für Ihre Wertsachen, während die verstellbaren, gepolsterten Schultergurte auch an langen Tagen für Komfort sorgen.

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15-16" Ávila Tote

Erobern Sie Ihren Tag mit Stil mit der 15-16" Ávila Tote. Mit der perfekten Mischung aus Mode, Funktion und Nachhaltigkeit wird diese Tasche zu Ihrem täglichen Begleiter. Mit einer schützenden Laptop-Halterung mit Magnetverschluss, mehreren Innenfächern und einem geräumigen Reissverschlussfach bietet sie Schutz, Ordnung und einfachen Zugriff auf Ihre technischen Geräte und wichtigen Utensilien.

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Wenn Sie einen Preis gewinnen, werden Sie von uns benachrichtigt. Da wir die Preise nur in der Schweiz versenden, können auch nur in der Schweiz wohnhafte Personen am Wettbewerb teilnehmen.