Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
8. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

PCtipp-Adventskalender 2025

Am 8. Dezember EcoSmart Maus sowie Rucksäcke und Taschen gewinnen

Im Adventskalender 2025 verlost PCtipp auch dieses Jahr wieder tolle Preise. Dazu gehören die EcoSmart Maus sowie der 15-16" Ávila Convertible Tote/Rucksack, der 15-16" Ávila Rucksack und die 15-16" Ávila Tote.
© (Quelle: PCtipp)

ErgoFlip EcoSmart Maus

Targus ErgoFlip EcoSmart-Maus kombiniert auf einzigartige Weise Ergonomie mit einem nachhaltigen, beidhändigen Design, das sich mit einer einfachen Drehung der Oberseite von Links- auf Rechtshänder umstellen lässt. Diese umweltfreundliche, zum Patent angemeldete Maus besteht aus recyceltem Kunststoff, wird in einer Verpackung aus recyceltem Material geliefert und nutzt die Bluetooth® Low Energy-Technologie, um den Stromverbrauch zu senken. Damit ist sie die ideale Wahl für die umweltbewussten Profis von heute.

Mehr Informationen zur ErgoFlip EcoSmart Maus

15-16" Ávila Convertible Tote/Rucksack

Ob Sie einen Sitzungssaal erobern oder einen Flug nehmen, der 15-16" Ávila Convertible Tote/Backpack ist Ihr perfekter Partner für Produktivität und Gelassenheit. Die elegante und vielseitige Tasche lässt sich dank der verstaubaren Schultergurte nahtlos von einer schicken Tragetasche in einen bequemen Rucksack verwandeln und eignet sich somit perfekt für die Bewältigung eines geschäftigen Tages.

Mehr Informationen zum 15-16" Ávila Convertible Tote/Rucksack

15-16" Ávila Rucksack

Mit dem 15-16" Ávila Rucksack können Sie Ihren Alltag aufwerten - und dabei auch noch auffallen.

Der Ávila Rucksack ist vollgepackt mit durchdachten Funktionen, wie z. B. einem speziellen Laptopfach mit Reissverschluss, in dem Ihre Technik sicher aufbewahrt wird, sowie einem zweiten Hauptfach mit vielen Taschen für mühelose Organisation. Eine versteckte Tasche auf der Rückseite bietet zusätzliche Sicherheit für Ihre Wertsachen, während die verstellbaren, gepolsterten Schultergurte auch an langen Tagen für Komfort sorgen.  

Mehr Informationen zum 15-16" Ávila Rucksack  

15-16" Ávila Tote

Erobern Sie Ihren Tag mit Stil mit der 15-16" Ávila Tote. Mit der perfekten Mischung aus Mode, Funktion und Nachhaltigkeit wird diese Tasche zu Ihrem täglichen Begleiter. Mit einer schützenden Laptop-Halterung mit Magnetverschluss, mehreren Innenfächern und einem geräumigen Reissverschlussfach bietet sie Schutz, Ordnung und einfachen Zugriff auf Ihre technischen Geräte und wichtigen Utensilien.

Mehr Informationen zur 15-16" Ávila Tote 

Für die Teilnahme am Adventswettbewerb bitte das Formular unten ausfüllen.

Wenn Sie einen Preis gewinnen, werden Sie von uns benachrichtigt. Da wir die Preise nur in der Schweiz versenden, können auch nur in der Schweiz wohnhafte Personen am Wettbewerb teilnehmen.

Inhalt

Kommentare

In eigener Sache Pressemeldungen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare