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Simon Gröflin
20. Jan 2015
Lesedauer 2 Min.

20.01.2015, 16:08 Uhr

App-Test: Hushed ersetzt Handy-Nummer mit Wegwerfnummer

PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Die App Hushed für iOS und Android ermöglicht das Ausweichen auf eine kostenlose Ersatz-Handy-Nummer. Ideal, wenn man einem Anrufer nicht traut oder nur für eine bestimmte Zeit mit bestimmten Kontakten in Verbindung bleiben wird. Der Angerufene sieht jeweils nur die Wegwerftelefonnummer. Eine Identifikation mit Ihrer richtigen Nummer ist ausgeschlossen. Die Rufnummern bleiben, so lange man sie benötigt. 

Die App wird zwar kostenlos in Stores für Apple- und Android-Geräte zum Download angeboten, das Anlegen einer Rufnummer muss aber bezahlt werden. Um eine Nummer zu generieren, muss man sich für ein 30-Tage-Abonnement einlassen. Dieses kostet ca. 3 US-Dollar im Monat. Dies auch, wenn man nur ca. 5 bis 10 Minuten telefonieren will. 

Für insgesamt 40 Länder bietet Hushed freie Telefonnummern an: 

Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Japan, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Bahrain, Bulgarien, Dominikanische Republik, Estland, Lettland, Malta, Peru, Slowakei, Brasilien, Zypern, El Salvador, Lettland, Luxemburg, Mexiko, Puerto Rico und Südafrika. 

Die Rufnummern bleiben so lange, wie man sie benötigt. 

Fazit: Hushed ist eine praktische App, Wegwerf-Nummern zu generieren. 

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