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Florian Bodoky
29. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.

News

Avast Anti-Virus: Blockierte Websites entsperren

Der Internetschutz des kostenlosen Virenscanners von Avast reagiert manchmal gar empfindlich - und blockiert Webseiten, die er nicht blockieren soll.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie ein Avast-Nutzer sind, der bei einer Allerweltswebsite plötzlich eine Fehlermeldung bekommt - dann könnte Ihr Webschutz dahinterstecken. Der Auftrag des Webschutzes ist es zwar, verdächtige Webseiten auf die schwarze Liste zu setzen. Nicht immer ist aber nachvollziehbar, weswegen bestimmte Websites als potenziell unsicher eingestuft werden. Dann müssen Sie diese aus der Quarantäne holen. Kommt es bei einer Website immer wieder vor, empfiehlt sich Prävention - in diesem Falle so:

 

  1. Öffnen Sie den Avast-Virenscanner.
  2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Einstellungen.
  3. Wählen Sie die Option Aktiver Schutz.
  4. Neben dem Punkt Webschutz klicken Sie auf den Link namens Anpassen.
  5. Im Menü Ausgenommene URL's klicken Sie auf Hinzufügen und tragen die URL ein.
  6. Klicken Sie auf OK.

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