Mit «Bilder verstecken – LockMyPix» schützen Sie persönliche Handy-Fotos und -Alben vor unbefugten Zugriffen. Ihre Bilder werden mit AES verschlüsselt und versteckt. Egal, ob Sie Ihr Android-Gerät verlieren oder Sie von neugierigen Leuten umgeben sind: Auch Arbeitskollegen, Freunde, Familie und sogar Ihr Herzblatt kommen nicht an Ihre Bilder. Nur wer die PIN kennt, kann die Bilder sehen.

Für den Notfall: Fakelogin

Falls man Sie dazu auffordert, Ihre versteckten Bilderordner zu öffnen, verwenden Sie einfach die Fakelogin-PIN, die andere Bilder anzeigt, als die von Ihnen geschützten Aufnahmen. Sie müssen ja niemandem verraten, dass Sie noch eine echte LockMyPix-PIN haben, die den Zugang zu den wirklich brisanten Bildern versperrt ...

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