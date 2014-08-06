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Anne Kittel
6. Aug 2014
Lesedauer 2 Min.

News

Bilder verstecken - LockMyPix

Diese App schützt Fotos und Alben vor allzu neugierigen Blicken.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Mit «Bilder verstecken – LockMyPix» schützen Sie persönliche Handy-Fotos und -Alben vor unbefugten Zugriffen. Ihre Bilder werden mit AES verschlüsselt und versteckt. Egal, ob Sie Ihr Android-Gerät verlieren oder Sie von neugierigen Leuten umgeben sind: Auch Arbeitskollegen, Freunde, Familie und sogar Ihr Herzblatt kommen nicht an Ihre Bilder. Nur wer die PIN kennt, kann die Bilder sehen.  

Für den Notfall: Fakelogin

Falls man Sie dazu auffordert, Ihre versteckten Bilderordner zu öffnen, verwenden Sie einfach die Fakelogin-PIN, die andere Bilder anzeigt, als die von Ihnen geschützten Aufnahmen. Sie müssen ja niemandem verraten, dass Sie noch eine echte LockMyPix-PIN haben, die den Zugang zu den wirklich brisanten Bildern versperrt ...

Weitere Informationen zu «Bilder verstecken – LockMyPix» finden Sie hier.

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