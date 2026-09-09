IFA: Grosser Aufschlag von Xiaomi mit Autos, Smartphones und einer neuen Marke

Xiaomi ist nach Jahren der Abstinenz mit einer grossen Präsenz wieder als Aussteller auf die IFA zurückgekommen. Die grösste Ankündigung betraf dabei gar keine klassischen Produkte der Elektronikmesse, denn die Chinesen kündigten ihren Start auf dem europäischen Automarkt für 2027 an. Dazu wurden in Berlin Vertriebsabkommen mit acht deutschen Autohandelsgruppen unterzeichnet.

Im Zentrum der Automobilpräsentation steht das Xiaomi Vision Gran Turismo, ein Elektro-Hypercar-Konzept für das «Gran Turismo»-Franchise. Die Ausstellung zeigt zudem die neue Generation der Xiaomi SU7 Serie sowie Xiaomi SU7 Ultra. Seit dem Marktstart im März 2024 hat der Hersteller in seiner chinesischen Heimat bereits mehr als 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Am Stand in Halle 6.2b steht auf mehr als 3.300 Quadratmetern das intelligente Ökosystem «Human x Car x Home» im Mittelpunkt. Es umfasst rund 380 Produkte aus den Bereichen Kochen und Lebensmittelaufbewahrung, Haushaltsreinigung, Luftqualitätsmanagement, audiovisuelle Unterhaltung, Sicherheit, persönliche Geräte sowie intelligente Mobilität. Mit Künstlicher Intelligenz und dem Xiaomi HyperOS werden Geräte und Dienstleistungen produkt- und szenarioübergreifend vernetzt. Xiaomi ist der Ansicht, dass der nächste Schritt für KI darin bestehen sollte, über das Beantworten von Fragen auf einem Bildschirm hinauszugehen. Künstliche Intelligenz soll reale Situationen und Zusammenhänge erkennen und unter Kontrolle der Nutzer Geräte koordinieren, um bei konkreten Aufgaben im Alltag zu unterstützen.

Xiaomi zeigt dies durch praktische Beispiele auf der IFA: Beim Nachhausefahren kann das System anhand von Kontextinformationen wie Uhrzeit, Standort und Wetterbedingungen die Beleuchtung und Klimaanlage proaktiv anpassen – noch bevor die Person ankommt. Eine einfache Anfrage zuhause wie «Drucke das Foto, das ich gerade aufgenommen habe« lässt mehrere Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Weitere Szenarien zeigen, wie sich Beleuchtung, Jalousien und Raumtemperatur gezielt auf Aktivitäten wie Lesen abstimmen lassen.