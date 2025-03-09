9. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch heute - Abobonus
Business-Notebook Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD) für 1499 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 500 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Business-Notebook Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD für bloss 1499 Franken bestellen.
Das Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 ist die ideale Wahl für Profis, die unterwegs auf Leistung und Zuverlässigkeit angewiesen sind. Angetrieben von einem AMD Ryzen 7 PRO 8840HS Prozessor, bietet dieses Notebook beeindruckende Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking.
Merkmale
- Entspiegeltes 14-Zoll-Display mit OLED-Panel mit 2,8K-Auflösung
- 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 2-TB-SSD
- Prozessor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (Achtkern) mit integrierter KI
- Inklusive Fingerabdruckscanner und IR-Webcam mit Gesichtserkennung
- Windows 11 Pro (vorinstalliert)
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. Februar – 9. März 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 1499.– statt 1999.– Franken
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