Business-Notebook Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD) für 1499 Franken

Das Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 ist die ideale Wahl für Profis, die unterwegs auf Leistung und Zuverlässigkeit angewiesen sind. Angetrieben von einem AMD Ryzen 7 PRO 8840HS Prozessor, bietet dieses Notebook beeindruckende Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking.

Merkmale

Entspiegeltes 14-Zoll-Display mit OLED-Panel mit 2,8K-Auflösung

64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 2-TB-SSD

Prozessor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (Achtkern) mit integrierter KI

Inklusive Fingerabdruckscanner und IR-Webcam mit Gesichtserkennung

Windows 11 Pro (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. Februar – 9. März 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 1499.– statt 1999.– Franken

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