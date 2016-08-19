Chrome: Ich will meine Backspace-Taste zurück!

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen – seit dem Update auf Chrome 52 funktioniert die Backspace-Taste plötzlich nicht mehr. Das liegt aber nicht an Krümeln in der Tastatur oder gar an einem Virus: Google hat die Taste schlicht ihrer Funktion enthoben. Das Unternehmen begründet den Entscheid damit, dass eine falsche Nutzung von Backspace zu Problemen geführt hat, so zum Beispiel bei Bezahlprozessen oder Logins.

Und wer verzweifelt genug mehrmals hintereinander auf die Backspace-Taste einhämmert, der bekommt von Google Chrome sogar einen dezenten Hinweis angezeigt: Man möge anstelle der Backspace-Taste bitte in Zukunft Alt+Linkspfeil drücken. Aber wer will das schon!

Allerdings ist der Chrome-User, wie die Mehrheit der Weltbevölkerung, ein Gewohnheitstier und so gelangte der Wunsch nach einer Wiedereinführung der Backspace-Taste an Google. Tausendfach! Dieser Bitte kommt der Suchmaschinist nun nach. Zwar wird die Taste nicht nativ zurückgeholt, aber Google bietet eine kostenlose Browser-Erweiterung für Chrome-Nutzer an. Diese funktioniert tadellos – und der Pfeil-Button oben links hat ausgedient.