Chromebooks erhalten neue geräteübergreifende Funktionen

Falls Sie Nearby Share verwenden, um Musik oder Fotos etc. mit anderen Chromebooks oder Ihrem Android-Gerät zu teilen: Neu kann man Chromebooks auch über ein Android-Smartphone und Nearby Share mit jedem gespeicherten WLAN verbinden.

Man ruft auf dem Android-Smartphone seine Interneteinstellungen auf, wählt ein Wi-Fi-Netz und dort Teilen aus. Unterhalb des QR-Codes sollte eine Kachel namens Nearby Share zu finden sein. Nearby Share liefert die WLAN-Anmeldedaten (Netzwerkname und Kennwort). Das Chromebook verbindet sich automatisch mit dem Wi-Fi. Laut Google werde Nearby Share fortlaufend weiterentwickelt.

Demnächst: Kopfhörer verbinden per Fingertipp

Verwenden Sie kabellose, Bluetooth-fähige Kopfhörer? Das Koppeln ist zwar keine Hexerei, aber ein wenig lästig ist es manchmal schon. Google schreibt, dass bald eine neue Funktion namens «Schnelles Pairing» kommen soll. Noch im Laufe dieses Sommers kann man dann Kopfhörer – oder anderes kompatibles Zubehör – mit dem Chromebook verbinden. Laut Google kann ein Chromebook bei aktivierter Bluetooth-Funktion Bluetooth-Kopfhörer in der Nähe automatisch erkennen und Ihnen eine Pop-up-Benachrichtigung anzeigen. Verbunden wird dann per Fingertipp. Nice, die Autorin ist gespannt.

Bis Ende Jahr sollen noch weitere Funktionen kommen.

Chrome OS Flex für Windows-Geräte

Falls Sie übrigens kein Chromebook besitzen, sondern Windows verwenden: Im Februar dieses Jahres lancierte Google Chrome OS Flex. In Kürze: Dadurch ist Chrome OS nicht mehr an neue Hardware gebunden und kann auch auf Windows-Notebooks verwendet werden. Chrome OS Flex ist zudem kostenlos.

Eine Anleitung, wie Sie zu Chrome OS Flex kommen und es via Stick auf einem Windows-Gerät ausprobieren, finden Sie hier, unsere Einsteiger-Tipps zu Chrome OS Flex für Windows-Umsteiger gibts hier.