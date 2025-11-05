Die Wi-Fi-Standards

Wi-Fi 7 ist der neueste Wi-Fi-Standard und wurde 2024 verabschiedet. In der Theorie gibt es noch einmal (deutlich) mehr Tempo und eine bessere Verwaltung von vielen Geräten. Wie das genau in der Praxis aussehen wird, ist bisher nicht ganz klar. Zwar sind schon einzelne Geräte mit Wi-Fi-7-Aufdruck im Handel erhältlich, allerdings basieren diese grösstenteils noch nicht auf den finalen Spezifikationen und werden möglicherweise noch angepasst. Dazu fehlen jedoch tiefer­gehende Praxiserfahrungen, besonders in realistischen Umgebungen. Im Verlauf von 2025 sollte Wi-Fi 7 langsam an Momentum gewinnen, Bild 3.

Ein besonderes Feature von Wi-Fi 7 ist Multi-Link Operation (MLO). Damit lassen sich die einzelnen Frequenzbänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) gleichzeitig verwenden, was den Datendurchsatz und die Flexibilität deutlich erhöht.

Kennzahlen

Frequenzbänder: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Tempo: 11,5 bis 46,1 Gbit/s

11,5 bis 46,1 Gbit/s Maximale MIMO-Streams: 16

16 Modulation: UL/DL MU-MIMO, OFDMA und 4096-QAM

Vorteile

deutlich mehr Tempo als Wi-Fi 6

effizienter mit Daten und vielen Geräten

Nachteile

teurer als Wi-Fi 5 und 6

umrüsten nötig

genauer Praxisnutzen noch unklar

Welcher Wi-Fi-Standard?

Für einzelne Geräte reicht Wi-Fi 5 eigentlich aus. Auch kleinere Haushalte mit eher wenig Hardware können gut damit leben. Wirklich interessant wird Wi-Fi 6 erst für grössere Haushalte und Starknutzer. Sollen beispielsweise mehrere hochauflösende Video-Streams gleichzeitig laufen oder sind viele verschiedenen Smart-Home-Geräte in Gebrauch, dann lohnt sich Wi-Fi 6. Denken Sie aber daran, dass alle Geräte im Netzwerk kompatibel sein müssen, um optimal von der Technologie profitieren zu können.

Falls Sie derzeit ein Upgrade planen, ist Wi-Fi 6 eine gute Wahl. Grundsätzlich könnten Sie auch noch ein Jahr warten und darauf hoffen, dass Wi-Fi-7-Geräte erschwinglicher werden, allerdings lohnt sich das nur für sehr spezifische Anwendungszwecke. Für den üblichen Haushalt empfiehlt sich Wi-Fi 7 eher (noch) nicht, Bild 4. Die Vorteile der höheren Bandbreite und vor allem des besseren Multi-User-Managements machen sich vorwiegend in Büros oder öffentlichen Räumen bemerkbar. Je mehr Geräte in Betrieb sind, desto eher lohnt sich der Umstieg auf Wi-Fi 7.