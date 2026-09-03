Cybersicherheit lebt vom Austausch

Von agentischen Angriffen bis zur digitalen Souveränität

Das diesjährige Konferenzprogramm griff diese Entwicklungen in Keynotes, Panels, Roundtables und praxisorientierten Formaten auf. Der erste Veranstaltungstag widmete sich unter anderem der veränderten Rolle des CISO, der Cyberkultur, der Belastung von Sicherheitsteams und den Lehren aus realen Angriffen.

Ein Schwerpunkt lag auf agentischen KI-Systemen. Angreifer können damit einzelne Schritte einer Attacke automatisieren, Informationen auswerten und ihr Vorgehen laufend anpassen. Unternehmen müssen deshalb lernen, Angriffe in Maschinengeschwindigkeit zu erkennen und zu beantworten. Gleichzeitig gilt es, die eigenen KI-Werkzeuge zu überwachen und Schatten-KI am Arbeitsplatz sichtbar zu machen.

Weitere Programmpunkte befassten sich mit Cyberrisiken in der Lieferkette, der Übersetzung technischer Gefahren in geschäftliche Entscheidungen sowie den Veränderungen nach einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall. Am zweiten Tag standen unter anderem das agentische Security Operations Center, kontinuierliche Sicherheitstests, Data Trust, KI-Governance, Identity Security, digitale Souveränität und die künftige Arbeitswelt auf dem Programm. Die Perspektive der Ukraine auf den Cyberkrieg verdeutlicht zudem, wie eng digitale Angriffe und geopolitische Konflikte inzwischen miteinander verbunden sind.

Internationale und interdisziplinäre Besetzung

Die Qualität einer Sicherheitskonferenz zeigt sich nicht allein an der Zahl der Vorträge, sondern vor allem an den Perspektiven, die aufeinandertreffen. In Zürich sprechen Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Behörden, Strafverfolgung, Wissenschaft und Beratung.

Zu den Teilnehmenden gehörten Florian Schütz, Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit, und Luca Tagliaretti, Executive Director des European Cybersecurity Competence Centre. Die Unternehmensseite vertraten unter anderem Jan Fecko, Group CISO von Ericsson, Jens Zerbst, CIO des Energieversorgers Vattenfall, Jonathan Sinclair, Head of Cyber Security for Pharma Technical Operations bei Roche, sowie Douglas Andrews, CISO von Galenica.

Die internationale Sicherheits- und Forschungsperspektive brachten unter anderem Ivan Kalabashkin vom ukrainischen Sicherheitsdienst, der Oxford-Professor Lucas Kello und Monica Kello vom King’s College London ein. Hinzu kommen Schweizer Fachleute wie Arlind Spahija, Head AI bei der Migros Bank, Maya Bundt, Verwaltungsrätin und Präsidentin des Steuerungsausschusses der Nationalen Cyberstrategie, sowie Anna-Lena Horlemann, Professorin für Quantum Computing and Information Theory an der Universität St. Gallen.

Dass auch Fachpersonen aus den Bereichen Personal, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Polizei und Regulierung auftraten, ist folgerichtig. Cyberresilienz ist längst keine rein technische Disziplin mehr. Sie betrifft Führung, Unternehmenskultur, Verantwortlichkeiten, Kommunikation und die Fähigkeit, unter Druck Entscheidungen zu treffen.