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Patrick Hediger
3. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 35

In der Kalenderwoche 35 vom 24. bis 30.August 2026 standen die Artikel «ChatGPT richtig nutzen» und «Perfekte Bilder mit KI» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp

Die Kalenderwoche 35 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 24. bis 30. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

ChatGPT richtig nutzen

Rang 2

Perfekte Bilder mit KI - PCtipp zeigt wie

Rang 3

Ein neuer Look fürs Handy - so geht es!

Rang 4

Monitor HP Series 5 Pro 549pm im PCtipp-Test

Rang 5

Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos hatten in der Kalenderwoche 35 die meisten Abrufe:

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