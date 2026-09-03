Modernisiertes Informationsportal des BWO zu den Kurzzeitvermietungen

Das Portal wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) weiterentwickelt und richtet sich an Kantone, Städte und Gemeinden. Es stellt aktualisierte Informationen und Praxisbeispiele zur Verfügung.

Für zahlreiche Behörden werden Kurzzeitvermietungen via Online-Buchungsplattformen je länger je mehr zu einer Herausforderung. Dies gilt vor allem, wenn sie sich auf den lokalen Wohnungsmarkt auswirken oder wenn sie Fragen zur Raumplanung, Besteuerung, Beherbergung oder Gästemeldungen aufwerfen. Als Hilfestellung für die Behörden im Umgang mit diesem Thema hat das BWO im April 2020 ein Informationsportal lanciert.

Mehr Inhalt und grössere Benutzerfreundlichkeit

Im Rahmen des Aktionsplans Wohnungsknappheit (Massnahme C4.1) und infolge eines vom Parlament erteilten Auftrags, der in die Legislaturplanung 2023–2027 aufgenommen wurde (Massnahme 119), haben das BWO und die SAB das bestehende Portal komplett überarbeitet, um die Lesbarkeit, die Navigation und den praktischen Nutzen für die betroffenen Behörden zu verbessern.

Die neue Version bietet unter anderem:

eine optimierte Struktur, sodass die Informationen leichter zugänglich sind;

aktualisierte Inhalte zu den wichtigsten betroffenen Rechtsgebieten und zu den auf dem Portal beschriebenen Praxisbeispielen (Gemeinde Interlaken, Kantone Genf und Waadt);

drei zusätzliche Beispiele für Massnahmen, die der Kanton Tessin sowie die Städte Bern und Luzern umgesetzt haben;

drei zusätzliche Beispiele für Massnahmen, die der Kanton Tessin sowie die Städte Bern und Luzern umgesetzt haben; neue Unterseiten mit erhobenen Daten zur Kommunikation;

zusätzliche Abbildugnen, insbesondere Grafiken zu Massnahmen auf Gemeindeebene.

Ein Instrument für die öffentlichen Verwaltungen

Das Portal richtet sich an Kantone, Städte und Gemeinden. Ziel ist es, sie damit auf klare und leicht zugängliche Art dabei zu unterstützen, selbst Massnahmen zur Regulierung der Kurzzeitvermietungen festzulegen, anzupassen oder umzusetzen. Das Portal ist hingegen nicht für individuelle Anfragen von Privatpersonen gedacht.

Die Modernisierung des Portals steht in direktem Zusammenhang mit der zunehmenden Anzahl öffentlicher Verwaltungen, die ihre Regulierung für die Kurzzeitvermietung von Wohnraum anpassen wollen. Somit stellt das Portal das Referenzinstrument für den Erfahrungsaustausch dar, trägt zur Verbreitung von guten Praxisbeispielen bei und unterstützt die Behörden bei ihren Überlegungen in diesem Bereich. Die beschriebenen Einzelbeispiele zeigen verschiedene Ansätze auf, die jeweils unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten entsprechen.

Weitere Informationen

Informationsportal Kurzzeitvermietung und Buchungsplattformen