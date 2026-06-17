Dell bringt lokale KI-Agenten auf den Arbeitsplatz

Laut Dell lassen sich dadurch Cloud-Kosten, Latenzen und Einschränkungen bei Datenschutz und Datenhoheit reduzieren. Die Lösung kombiniert Dell-Workstations, den NVIDIA-NemoClaw-Software-Stack sowie begleitende Dell-Services für Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb.

Die neue Plattform richtet sich laut Hersteller an Unternehmen, die KI-Agenten für Coding, Recherche oder automatisierte Entscheidungsprozesse einsetzen möchten. Unterstützt werden Modelle mit 30 Milliarden bis zu einer Billion Parametern. Dell positioniert die Lösung insbesondere für regulierte Branchen wie Finanzwesen, Industrie oder den öffentlichen Sektor.

KI-Agenten lokal und skalierbar

Zum Portfolio gehören unterschiedliche Hardware-Konfigurationen – vom kompakten «Dell Pro Max mit GB10» für kleinere Modelle bis hin zu High-End-Systemen mit NVIDIA-GB300-Architektur für umfangreiche Inferencing-Workloads. Ergänzt wird das Angebot durch NVIDIA OpenShell als Sandbox-Umgebung für Entwicklung und Verwaltung von KI-Agenten sowie durch die Unterstützung des NVIDIA-AI-Q-2.0-Blueprints für Multi-Agenten-Workflows.

Nach Angaben von Dell können Unternehmen KI-Workflows zunächst lokal auf Workstations entwickeln und bei wachsendem Bedarf nahtlos auf PowerEdge-XE-Server im Rechenzentrum übertragen. Ziel sei eine einheitliche Infrastruktur vom Arbeitsplatz bis zur zentralen KI-Umgebung. Laut Dell sollen sich dadurch Governance, Sicherheit und operative Kontrolle verbessern.