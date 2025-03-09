9. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch heute - Abobonus
Desktop-PC Acer Aspire XC-1785 für 599 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 220 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv Desktop-PC Acer Aspire XC-1785 für bloss 599 Franken bestellen.
Der Acer PC Aspire XC-1785 bietet starke Leistung in einem kompakten Format, ideal für Ihr Home-Office oder den täglichen Gebrauch. Ausgestattet mit einem Intel Core i5-Prozessor der 14. Generation, liefert dieser PC die nötige Power für effizientes Multitasking und reibungsloses Arbeiten.
Merkmale
- Prozessor: Intel Core i5-14 400 (Zehnkern)
- 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 1-TB-SSD
- Viele kabellose Verbindungsmöglichkeiten mit Wi-Fi 6E und Bluetooth
- Verfügt über eingebautes DVD-Laufwerk und SD-Kartenleser
- Inklusive kabellose Maus und Tastatur
- Windows 11 Home (vorinstalliert)
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. Februar – 9. März 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 599.– statt 819.– Franken
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