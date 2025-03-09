Desktop-PC Acer Aspire XC-1785 für 599 Franken

Der Acer PC Aspire XC-1785 bietet starke Leistung in einem kompakten Format, ideal für Ihr Home-Office oder den täglichen Gebrauch. Ausgestattet mit einem Intel Core i5-Prozessor der 14. Generation, liefert dieser PC die nötige Power für effizientes Multitasking und reibungsloses Arbeiten.

Merkmale

Prozessor: Intel Core i5-14 400 (Zehnkern)

16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 1-TB-SSD

Viele kabellose Verbindungsmöglichkeiten mit Wi-Fi 6E und Bluetooth

Verfügt über eingebautes DVD-Laufwerk und SD-Kartenleser

Inklusive kabellose Maus und Tastatur

Windows 11 Home (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. Februar – 9. März 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 599.– statt 819.– Franken

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