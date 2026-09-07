IFA 2026
devolo mit breiter Brust,
Update: devolo mit Anleihe
Vom 4. bis zum 8. September 2026 zeigt der deutsche Netzwerkspezialist devolo im Rahmen der IFA in Berlin neue Technologien für das Heimnetzwerk. Das Unternehmen erweitert sein Produktportfolio um neue Mesh-Systeme, einen Repeater, einen 5G-Mobilfunkrouter sowie einen 24-Port-Ethernet-Switch. Nach Angaben des Herstellers soll die Produktpalette eine einfache und leistungsfähige WLAN-Versorgung für Häuser, mehrere Etagen oder auch Wohnwagen ermöglichen. Einfach ausgedrückt: Das Ziel besteht darin, bestehende Empfangslücken zu schliessen und flexible Netzwerklösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche anzubieten.
Neue, flexible Mesh-Systeme
Mit dem devolo WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band stellt das Unternehmen eine neue Lösung vor, die laut Entwicklern Übertragungsraten von bis zu 9300 Mbit/s erreicht. Das Gerät lässt sich flexibel als Einzelgerät oder in Set-Formationen (bis 5 Geräte) nutzen und ist mit drei Gigabit-LAN-Anschlüssen sowie einem 2,5-Gigabit-Port ausgestattet. Für einen preiswerteren Einstieg bietet der Hersteller den devolo WiFi 6 Mesh AX3000-Netzwerkknoten an, der nach Firmenangaben kumuliert bis zu 3000 Mbit/s erreicht und ebenfalls im Verbund oder einzeln eingesetzt werden kann. Die 9300er-Mesh-Systeme (Verkauf als Einzelgerät bis maximal 3er-Set) sollen laut devolo pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, das AX3000 Anfang 2027 auf den Markt kommen.
Kompakter Repeater und mobiler 5G-Router
Ergänzend präsentiert der Hersteller den devolo WiFi 6 Repeater AX1500, der als Reichweiten-Verstärker mit bis zu 1500 Mbit/s konzipiert ist. Durch einen integrierten Gigabit-LAN-Anschluss soll das Modell nach Angaben von devolo auch kabelgebundene Endgeräte wie Smart-TVs zuverlässig versorgen. Für Haushalte ohne Festnetz oder für den Einsatz im Ferienhaus wird zudem der devolo WiFi 6 Router AX3000 5G eingeführt. Laut Hersteller erreicht der Mobilfunkrouter im 5G-Netz Download-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s. Beide Geräte sollen voraussichtlich noch Ende 2026 im Handel erscheinen.
Erweiterung für kabelgebundene Netzwerke: Für die Erweiterung von Kabelnetzwerken bringt das Unternehmen den devolo Gigabit Ethernet Switch 24 Port. Wie der Entwickler angibt, stellt der unmanaged Switch 24 Anschlüsse mit jeweils bis zu 1000 Mbit/s bereit, ohne dass eine manuelle Konfiguration notwendig ist. Das Gerät richtet sich laut devolo an Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die Preise werden nach Unternehmensangaben jeweils zum Verkaufsstart publiziert.
So beschafft sich devolo frisches Geld
Update (7.9. 2026): Das Unternehmen bietet ab sofort eine digitale Unternehmensanleihe über die Plattform CONDA Capital Market an. Das bedeutet ganz salopp ausgedrückt, dass devolo sich frisches Geld direkt über eine digitale Anlageform beschafft, anstatt zur Bank zu gehen. Laut Hersteller soll das eingesammelte Kapital dazu genutzt werden, «neue Produkte und Technologien noch schneller auf den Markt zu bringen». Gestützt wird dieser Kurs durch die Gründerfamilie, den Mehrheitsinvestor SOL Capital Management sowie eine Eigenkapitalquote von rund 67 Prozent. Hier gibts detaillierte Infos dazu.
Für Anleger und Technikfans bietet dieser Schritt erstmal klare Vorteile: Devolo macht sich unabhängig von (strengen) Bankkrediten und kann frisches Geld flexibler nutzen, um innovative Heimnetz-Produkte zügiger zu entwickeln. Auf der Kehrseite ist eine solche digitale Anleihe für private Anleger aber auch mit Risiken verbunden. Läuft das Geschäft schlechter als gedacht, gibt es keine klassische Einlagensicherung wie bei einer Bank. Unterm Strich entscheidet das Anleger-Vertrauen hier direkt über den Erfolg der Finanzierung.
Fazit
Mit dem Auftritt an der IFA 2026 unterstreicht devolo seinen Anspruch, Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit im Bereich der Heimvernetzung weiter auszubauen. Durch die Kombination von Wi-Fi 7, flexiblen Wi-Fi-6-Lösungen und einem leistungsfähigen 5G-Router deckt der Hersteller ein breites Spektrum ab. Die Ankündigungen zeigen deutlich, wie stark die Nachfrage nach stabilen Verbindungen sowohl in den eigenen vier Wänden als auch bei mobilen Anwendungen gestiegen ist. Konkrete Preise für die einzelnen Geräte stehen noch aus, da, so devolo, gerade die Preise für die Chips (Speicher, Prozessor) wie passive Komponenten wie Buchsen usw. derzeit in die Höhe schiessen, was die voraussichtlichen Preise nur schwer kalkulierbar macht. Festhalten werde man aber an den Erscheinungsterminen und dem Versprechen, Anwendern ein äusserst attraktives Pres-Leistung-Paket in den jeweiligen Netzwerksegmenten zu schnüren.
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