devolo mit breiter Brust, Update: devolo mit Anleihe

Kompakter Repeater und mobiler 5G-Router

Ergänzend präsentiert der Hersteller den devolo WiFi 6 Repeater AX1500, der als Reichweiten-Verstärker mit bis zu 1500 Mbit/s konzipiert ist. Durch einen integrierten Gigabit-LAN-Anschluss soll das Modell nach Angaben von devolo auch kabelgebundene Endgeräte wie Smart-TVs zuverlässig versorgen. Für Haushalte ohne Festnetz oder für den Einsatz im Ferienhaus wird zudem der devolo WiFi 6 Router AX3000 5G eingeführt. Laut Hersteller erreicht der Mobilfunkrouter im 5G-Netz Download-Geschwindigkeiten von bis zu 4,67 Gbit/s. Beide Geräte sollen voraussichtlich noch Ende 2026 im Handel erscheinen.

Erweiterung für kabelgebundene Netzwerke: Für die Erweiterung von Kabelnetzwerken bringt das Unternehmen den devolo Gigabit Ethernet Switch 24 Port. Wie der Entwickler angibt, stellt der unmanaged Switch 24 Anschlüsse mit jeweils bis zu 1000 Mbit/s bereit, ohne dass eine manuelle Konfiguration notwendig ist. Das Gerät richtet sich laut devolo an Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen. Die Preise werden nach Unternehmensangaben jeweils zum Verkaufsstart publiziert.