Dreame stellt Mähroboter und Nass-Trocken-Sauger vor

Dampfbasierte Bodenreinigung mit erweiterter Sensorik

Mit dem Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete präsentiert das Unternehmen seinen ersten Saugroboter, der eine 180 Grad Heissdampffunktion nutzt. Der vierstufige Reinigungsprozess kombiniert Dampf und heisses Wasser, was nach Angaben von Dreame selbst festgesessenen Schmutz lösen und eine Bakterienentfernungsrate von 99,999 Prozent erreichen soll. Ein ausfahrbarer Rollermopp soll die gründliche Reinigung entlang von Kanten, unter Möbeln sowie in schwer zugänglichen Ecken ermöglichen. Ergänzt wird die Ausstattung laut Entwicklern durch eine Saugkraft von 40000 Pascal, ein KI-gestütztes AstroVision-System zur präzisen Hindernisvermeidung und eine automatische Selbstreinigungsfunktion der Moppeinheit bei 100 Grad. Wie das Unternehmen angibt, überwindet das Gerät zudem Schwellen von bis zu 10 Zentimetern und soll Teppiche durch ein automatisches Abdichtsystem vor Nässe schützen. Das integrierte OmniSight System 4.0 soll dabei mehr als 320 verschiedene Objekttypen erkennen und in Sekundenbruchteilen auf unerwartete Hindernisse reagieren. Ein adaptives Lernsystem soll dem Roboter zudem helfen, seine Route in Haushalten mit Haustieren dynamisch und ohne Energieverluste neu zu planen.