IFA 2026
Dreame stellt Mähroboter und Nass-Trocken-Sauger vor
Dreame Technology stellt auf der IFA 2026 ein erweitertes Portfolio für das vernetzte Wohnen vor. Das Sortiment umfasst den Saugroboter Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, den Mähroboter A4 AWD Pro Series sowie die neue T-Serie für die Nass- und Trockenreinigung. Nach Angaben des Herstellers sollen die Neuheiten alltägliche Aufgaben im Haushalt und Garten durch den Einsatz moderner Technologie weitgehend automatisieren. Damit möchte das Unternehmen den manuellen Aufwand im Alltag reduzieren und verspricht eine Steigerung des Komforts im Eigenheim. Das Augenmerk liege dabei auf einer intuitiven Bedienung, hohen Hygienestandards und einer nahtlosen Integration der Geräte in bestehende Haushaltsstrukturen.
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