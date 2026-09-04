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Daniel Bader
4. Sep 2026
Lesedauer 5 Min.

IFA 2026

Dreame stellt Mähroboter und Nass-Trocken-Sauger vor

Stärker, heisser, effizienter: Smart-Home-Primus Dreame lanciert gleich eine Batterie neuer Produkte auf der Internationalen Funkausstellung (IFA, vom 4. bis 8. 9, 2026 in Berlin). PCtipp war bei der überfüllten Pressekonferenz dabei. Plus: alle Preise, Erscheinungstermine und Fazit.

Dreame-Pressekonferenz: bis zum letzten Platz gefüllt

© PCtipp

Dreame Technology stellt auf der IFA 2026 ein erweitertes Portfolio für das vernetzte Wohnen vor. Das Sortiment umfasst den Saugroboter Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, den Mähroboter A4 AWD Pro Series sowie die neue T-Serie für die Nass- und Trockenreinigung. Nach Angaben des Herstellers sollen die Neuheiten alltägliche Aufgaben im Haushalt und Garten durch den Einsatz moderner Technologie weitgehend automatisieren. Damit möchte das Unternehmen den manuellen Aufwand im Alltag reduzieren und verspricht eine Steigerung des Komforts im Eigenheim. Das Augenmerk liege dabei auf einer intuitiven Bedienung, hohen Hygienestandards und einer nahtlosen Integration der Geräte in bestehende Haushaltsstrukturen.

Bildergalerie: Dreame auf der IFA 2026

Dreame nimmt auf der IFA 2026 gleich zwei komplette Hallen ein

 © PCtipp
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Dampfbasierte Bodenreinigung mit erweiterter Sensorik

Mit dem Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete präsentiert das Unternehmen seinen ersten Saugroboter, der eine 180 Grad Heissdampffunktion nutzt. Der vierstufige Reinigungsprozess kombiniert Dampf und heisses Wasser, was nach Angaben von Dreame selbst festgesessenen Schmutz lösen und eine Bakterienentfernungsrate von 99,999 Prozent erreichen soll. Ein ausfahrbarer Rollermopp soll die gründliche Reinigung entlang von Kanten, unter Möbeln sowie in schwer zugänglichen Ecken ermöglichen. Ergänzt wird die Ausstattung laut Entwicklern durch eine Saugkraft von 40000 Pascal, ein KI-gestütztes AstroVision-System zur präzisen Hindernisvermeidung und eine automatische Selbstreinigungsfunktion der Moppeinheit bei 100 Grad. Wie das Unternehmen angibt, überwindet das Gerät zudem Schwellen von bis zu 10 Zentimetern und soll Teppiche durch ein automatisches Abdichtsystem vor Nässe schützen. Das integrierte OmniSight System 4.0 soll dabei mehr als 320 verschiedene Objekttypen erkennen und in Sekundenbruchteilen auf unerwartete Hindernisse reagieren. Ein adaptives Lernsystem soll dem Roboter zudem helfen, seine Route in Haushalten mit Haustieren dynamisch und ohne Energieverluste neu zu planen.

Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete nutzt 180 Grad heissen Dampf zur Reinigung

 © PCtipp

Mähroboter für anspruchsvolle Gartenflächen

Für die Pflege von Aussenbereichen wurde die A4 AWD Pro Series entwickelt, die sich laut Hersteller für Rasenflächen von bis zu 3'500 oder 5'000 Quadratmetern eignet. Das OmniSense 4.0 Wahrnehmungssystem nutzt LiDAR-Sensoren, Satellitenpositionierung und KI-Kameras, was nach Unternehmensangaben das Kartieren von Grundstücken ohne Begrenzungskabel sowie das Erkennen von Hindernissen selbst bei Dunkelheit ermöglichen soll. Ein dynamisch ausfahrbarer Schneidarm namens EdgeMaster 4.0 soll für einen lückenlosen Kantenschnitt an Mauern oder Zäunen sorgen. Dank eines Allradantriebs mit vier Motoren bewältigt der Roboter laut Dreame Steigungen von bis zu 90 Prozent und soll auch auf unebenem Gelände sicher navigieren. Integrierte 4G-Konnektivität bietet nach Herstellerangaben zudem einen Diebstahlschutz sowie Überwachungsfunktionen für den Garten. Zusätzliche Seitensensoren sollen tote Winkel mindern und Kleintiere oder Menschen verlässlich an den Grundstücksgrenzen erkennen. Davon ist Dreame überzeugt: Ein innovatives Lenksystem schone den Rasen selbst bei engen Wendemanövern und verhindere ein Aufwühlen des Bodens an steilen Hängen.

Dreames A4 AWD Pro Serie ist für bis zu 5000 Qudratmeter geeignet

 © PCtipp

Erweiterung bei Nass- und Trockensaugern

Die T-Serie umfasst fünf Handgeräte, die unterschiedliche Leistungsstufen für die manuelle Bodenreinigung abdecken. Alle Modelle verfügen laut Hersteller über ein besonders flaches Gehäusedesign mit einer 180-Grad-Liegeposition für einen einfachen Zugang unter Möbeln sowie eine integrierte Selbstreinigung. Je nach Modell kommen Heisswasser- oder Dampffunktionen wie die SaunaClean-Technologie mit bis zu 200 Grad heissem Dampf zum Einsatz. KI-gestützte Schmutzerkennung und spezielle Systeme zur Vermeidung von Haarverwicklungen sollen die Reinigungsleistung dynamisch an die jeweiligen Bedingungen anpassen. Spitzenmodelle wie der T16 Pro Heat bieten nach Werksangaben zudem einen ausziehbaren Arm für eine verbesserte Eckenreinigung und eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten. Die Serie decke damit alle Ansprüche ab, vom soliden Einstiegsmodell T12 Pro bis hin zu den extrem leistungsstarken Varianten für tiefsitzende Verschmutzungen. Durch die vielseitige Modellauswahl sollen unterschiedliche Haushalte und Lebensstile genau die passende Lösung für ihren Reinigungsbedarf finden.

Dreames T16 Pro Heat hat einen ausziehbaren Arm für eine verbesserte Eckenreinigung 

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Einführung und Preise

Die Markteinführung in der Schweiz erfolgt gestaffelt über den eigenen Store sowie den Fachhandel. Der Saugroboter Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ist ab dem 21. September für Fr. 1279.- erhältlich, wobei in den ersten zwei Wochen ein Einführungsrabatt von Fr. 250.- gewährt wird. Die komplette T-Serie startet bereits am 14. September zu Preisen zwischen Fr. 269.- (T12 Pro) und Fr. 559.- (T16 Pro Steam), begleitet von einem 15-tägigen Einführungsrabatt auf alle fünf Modelle. Der Mähroboter der A4 AWD Pro Series wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf dem Schweizer Markt erscheinen. Während des Aktionszeitraums sinkt der Einstiegspreis der T-Serie temporär auf bis zu Fr. 219.-, während das Topmodell T16 Pro Steam für Fr. 509.- angeboten wird.

Dreames Auftritt auf der IFA 2026

 © PCtipp

Fazit: Automatisierung gewinnt Zeit

Dreame unterstreicht auf der IFA 2026 den Trend zu einer tieferen Automatisierung im Haushalts- und Gartenbereich. Durch den gezielten Einsatz von Dampfreinigung, Allradantrieben und KI-gestützter Sensorik will das Unternehmen auch für anspruchsvolle Einsatzzwecke die passenden Werkzeuge liefern. Die Möglichkeit, selbst komplexe Gärten eben ohne Begrenzungskabel zu pflegen oder Böden mit Heissdampf zu hygienisieren, verdeutlicht den Wandel in dem Marktsegment. Konkret: Mit der Kombination aus Reinigungsrobotern, Mähsystemen und Handgeräten deckt der Hersteller ein breites Spektrum ab, das moderne Smart-Home-Anwendungen weiter vorantreiben soll. Ob die versprochenen Innovationen den Alltag der Nutzer tatsächlich grundlegend vereinfachen, wird sich nach der gestaffelten Schweizer Markteinführung zeigen, die sich vom September 2026 bis ins erste Quartal 2027 erstreckt. PCtipp bleibt auch hier am Ball, und testet die neuen Smart-Home-Modelle, sobald sie in der Schweiz erhältlich sind.

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