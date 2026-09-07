TCL vernetzt den Alltag

TCL bringt RGB-Mini-LED-Technologie in zwei neue TV-Modelle

Mit den Modellen RM9L und RM7L erweitert TCL sein Fernsehsortiment um die neue RGB-Mini-LED-Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini-LEDs kommen hierbei rote, grüne und blaue Lichtquellen direkt zum Einsatz. Nach Angaben des Herstellers soll dies eine besonders präzise Farbsteuerung und extrem lebendige Kontraste ermöglichen.

Das Flaggschiff RM9L richtet sich an das Premium-Segment. Laut TCL bietet das Gerät bis zu 16'848 Dimming-Zonen und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 9'000 Nits. Zusammen mit einer Abdeckung von 100 Prozent des BT.2020-Farbraums soll das Modell selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine naturgetreue Bilddarstellung garantieren. Ein integriertes Soundsystem von Bang & Olufsen rundet die Ausstattung ab. Das Modell erscheint in Grössen von 85 bis 115 Zoll zu Preisen, die zwischen 5500 und 16500 Franken liegen dürften.

Als preiswertere Alternative stellt das Unternehmen den RM7L vor. Das Gerät bietet laut Entwicklern bis zu 2'880 Dimming-Zonen, eine Spitzenhelligkeit von 2'000 Nits und deckt ebenfalls den vollständigen BT.2020-Farbraum ab. Für den Ton sorgt ein Onkyo 2.1 Hi-Fi-System. Die Modellreihe ist in Grössen von 65 bis 98 Zoll erhältlich, wobei die Preise bei etwa bei rund 1300 Franken starten.