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7. Sep 2026
Lesedauer 4 Min.

IFA 2026

TCL vernetzt den Alltag

Unter dem Motto «AI Inspired Life» stellt sich der Elektronikkonzern TCL auf der IFA 2026 in Berlin mit seinen neuesten Produktinnovationen vielseitig auf. PCtipp zeigt, was dahintersteckt.

TCLs gut gefüllte Pressekonferenz auf der IFA 2026

© TCL

Das Unternehmen zeigt infolgedessen in Halle 21A sein vernetztes Ökosystem, das von modernen Fernsehern über Mobilgeräte bis hin zu smarten Haushaltsgeräten reicht. Auf PCtipp-Nachfrage will das Unternehmen damit zeigen,  dass künstliche Intelligenz dabei helfen kann, «den Alltag der Anwender intuitiver, persönlicher und effizienter zu gestalten».

TCLs schlankes P80-Reihe mit AMOLED-Bildschirm und 2fach-Kamerasystem

 © TCL

Augenschonende Displaytechnologie

Im Smartphone-Bereich führt TCL dazu die neue P80-Serie ein. Nach Angaben des Herstellers stellen das TCL P80 Ultra und das P80 Pro die weltweit ersten Smartphones dar, die ein AMOLED-Display mit der hauseigenen NXTPAPER-Technologie kombinieren. Der Clou: Mit der Technologie sollen leuchtende Farben mit einer reduzierten Belastung durch blaues Licht vereint werden. Ergänzt wird das Portfolio durch vier neue Tablets der TAB-A1-Serie sowie die Kinder-Smartwatch TCL Kids Watch K5. Letztere soll Familien laut Entwicklern eine unkomplizierte Kommunikation ohne eigenes Smartphone ermöglichen.

Gleich vier neue TAB1-Tablets werden zur IFA-Messe lanciert

 © TCL

Erweiterung des TV- und Audio-Sortiments

Als nach eigenen Angaben «führende Marke im Bereich der Mini-LED-Fernseher» zeigt TCL neue Modelle wie den X11L mit SQD-Mini-LED-Technologie. Die TV-Serie soll mit bis zu 20736 Dimming-Zonen und einer hohen Helligkeit für eine besonders präzise Bilddarstellung sorgen. Passend dazu präsentiert der Hersteller das Surround-Sound-System TCL Q95K mit Klangabstimmung von Bang & Olufsen. Nach Unternehmensangaben soll das eine KI-gestützte Raumanpassung für ein optimales Klangerlebnis im Wohnzimmer ermöglichen.

TCL lanciert den X11L mit SQD-Mini-LED-Technologie

 © TCL

TCL bringt RGB-Mini-LED-Technologie in zwei neue TV-Modelle

Mit den Modellen RM9L und RM7L erweitert TCL sein Fernsehsortiment um die neue RGB-Mini-LED-Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini-LEDs kommen hierbei rote, grüne und blaue Lichtquellen direkt zum Einsatz. Nach Angaben des Herstellers soll dies eine besonders präzise Farbsteuerung und extrem lebendige Kontraste ermöglichen.
Das Flaggschiff RM9L richtet sich an das Premium-Segment. Laut TCL bietet das Gerät bis zu 16'848 Dimming-Zonen und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 9'000 Nits. Zusammen mit einer Abdeckung von 100 Prozent des BT.2020-Farbraums soll das Modell selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine naturgetreue Bilddarstellung garantieren. Ein integriertes Soundsystem von Bang & Olufsen rundet die Ausstattung ab. Das Modell erscheint in Grössen von 85 bis 115 Zoll zu Preisen, die zwischen 5500 und 16500 Franken liegen dürften.
Als preiswertere Alternative stellt das Unternehmen den RM7L vor. Das Gerät bietet laut Entwicklern bis zu 2'880 Dimming-Zonen, eine Spitzenhelligkeit von 2'000 Nits und deckt ebenfalls den vollständigen BT.2020-Farbraum ab. Für den Ton sorgt ein Onkyo 2.1 Hi-Fi-System. Die Modellreihe ist in Grössen von 65 bis 98 Zoll erhältlich, wobei die Preise bei etwa bei rund 1300 Franken starten.

TCL RM9L: die Top-Serie bei den RBG-Mini LED-TVs 

 © TCL

Smarte Haushaltsgeräte für Zuhause

Auch im Bereich der Haushaltsgeräte setzt TCL auf intelligente Steuerung. Der neue Dual-Cooling-Kühlschrank verfügt laut Hersteller über getrennte Kühlkreisläufe und eine flexibel temperierbare Zone, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Zudem bringt der Konzern mit dem P9 AI SuperDrum Ultra Tower ein platzsparendes Kombigerät zum Waschen und Trocknen auf den Markt. Wie TCL angibt, erkennt eine integrierte KI die Wäschemenge sowie den Verschmutzungsgrad vollautomatisch und passt die Waschparameter entsprechend an.

TCL P9 AI SuperDrum Ultra Tower: platzsparendes Kombigerät zum Waschen und Trocknen

 © TCL

«AI Inspired Life» ist TCLs Motto auf der IFA 2026

 © TCL

Fazit

Mit dem Messeauftritt an der IFA 2026 will TCL eine Pflog im Segment für ein vernetztes Ökosystem im modernen Haushalt einschlagen. Die Bandbreite reicht von augenschonenden Mobilgeräten über hochauflösende Heimkino-Systeme bis hin zu energieeffizienten Haushaltsgeräten. Auch hier gilt: Wo immer möglich die Vernetzung per KI-gestützter Automatisierung voranzutreiben, und so Anwendern einen spürbaren Mehrwert im Alltag bieten. Ob allerdings die Integration der unterschiedlichen Produktgruppen so nahtlos gelingt wie gewünscht und versprochen, muss sich erst noch zeigen. Der PCtipp steht bereit, die neuen Modellreigen auf Praxistauglichkeit zu testen.

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IFA Fernseher Smartphones Künstliche Intelligenz
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