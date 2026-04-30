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Patrick Hediger
30. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 17

In der Kalenderwoche 17 vom 20. bis zum 26. April 2026 standen die Artikel «Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034» und «Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 17 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 20. bis zum 26. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034

Rang 2

Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras

Rang 3

Irgendwo im ­Nirgendwo

Rang 4

vCards: Adressen im digitalen Zeitalter

Rang 5

Schnelle Ordnerliste

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Diese Videos wurden in Woche 17 in unserem Youtube-Kanal veröffentlicht:

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