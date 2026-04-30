30. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 17
In der Kalenderwoche 17 vom 20. bis zum 26. April 2026 standen die Artikel «Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034» und «Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 17 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 20. bis zum 26. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034
Rang 2
Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras
Rang 3
Rang 4
vCards: Adressen im digitalen Zeitalter
Rang 5
PCtipp YouTube-Kanal
Diese Videos wurden in Woche 17 in unserem Youtube-Kanal veröffentlicht:
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