Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 17

Die Kalenderwoche 17 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 20. bis zum 26. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034

Rang 2

Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras

Rang 3

Irgendwo im ­Nirgendwo

Rang 4

vCards: Adressen im digitalen Zeitalter

Rang 5

Schnelle Ordnerliste

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos wurden in Woche 17 in unserem Youtube-Kanal veröffentlicht: