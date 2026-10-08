Die ICT-Fachkräfte der Zukunft

Wer heute eine Informatiklehre beginnt, schliesst sie 2030 ab. Welche Tools dann zum Arbeitsalltag gehören, weiss niemand. Sicher ist nur: Viele existieren heute noch gar nicht. Schon jetzt schreibt generative KI Code, sucht Fehler, erstellt Dokumentationen, analysiert Daten und schlägt Lösungen vor. Das betrifft ausgerechnet jene Arbeiten, mit denen viele ICT-Karrieren begonnen haben. Kleine Programmieraufgaben, Testing, Dokumentation, Datenaufbereitung: Arbeiten, an denen Juniorinnen und Junioren das Handwerk lernen konnten. Wenn das künftig die KI macht, stellt sich eine unbequeme Frage: Woran sollen Berufseinsteigende künftig das Handwerk lernen?

Die naheliegende Reaktion wäre, weniger Nachwuchskräfte auszubilden. Wenn dank KI weniger ­Mitarbeitende benötigt werden, scheint das zunächst plausibel. Und für die nächsten Quartalszahlen

mag es auch attraktiv sein, langfristig ist es ein teurer Irrtum.

KI kann programmieren. Verstehen muss es trotzdem jemand.

Einen ganzen ICT-Beruf «wegzuautomatisieren», ist eine seltsame Vorstellung. Berufe bestehen aus unterschiedlichsten Tätigkeiten – und KI greift nicht alle gleichermassen an. Ein Entwickler muss künftig vielleicht weniger Code selbst schreiben. Dafür muss er umso besser erkennen, ob der generierte Code brauchbar ist.

Wer KI-Agenten einsetzt, muss verstehen, welche Prozesse sie übernehmen, auf welche Daten sie zugreifen und was passiert, wenn sie falsch liegen. Und wer Technologie in einem Unternehmen einführt, braucht mehr als einen guten Prompt. Forschende der Hochschule Luzern sprechen beispielsweise davon, dass KI den Gestaltungsraum in der Informatik erweitert. Das technische Fundament verliert dadurch nicht an Bedeutung. Im Gegenteil: Wer ein Resultat beurteilen will, muss verstehen, wie es zustande kommt. KI liefert auch dann eine überzeugend klingende Antwort, wenn der Mensch selbst nicht in der Lage wäre, sie zu erarbeiten. Das ist bequem. Und gefährlich. Wer nur noch generiert, ohne zu verstehen, verliert irgendwann die Fähigkeit zu beurteilen. Das Risiko heisst Jobverlust, aber auch Kompetenzverlust durch KI.

Der Fachkräftemangel löst sich nicht per Prompt

Die Hoffnung, KI werde den Schweizer Fachkräftemangel einfach wegautomatisieren, dürfte sich kaum erfüllen. Die von ICT-Berufsbildung Schweiz in Auftrag gegebene Bedarfsprognose rechnet bis 2033 mit einem Bedarf von über 120’000 zusätzlichen ICT-Fachkräften. Trotz neuer Bildungsabschlüsse und Zuwanderung verbleibt im Referenzszenario ein zusätzlicher Bildungsbedarf von fast 55’000 Personen.

Möglicherweise macht KI solche Prognosen künftig unsicherer. Mit der steigenden Produktivität und den veränderten Aufgaben verschieben sich Profile. Gleichzeitig wird ICT-Kompetenz in immer mehr Branchen relevant. Auch Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen, Spitäler, Verwaltungen, Energieversorger und KMU arbeiten mit Daten und entwickeln digitale Produkte und Prozesse.

Mit KI sinkt die Eintrittsschwelle weiter. Plötzlich kann ein kleines Team Dinge entwickeln, für die vor wenigen Jahren eine ganze Abteilung nötig gewesen wäre. Dadurch entsteht nicht zwangsläufig weniger Arbeit, es entsteht andere Arbeit.

Das Junior-Paradox

Für Unternehmen entsteht daraus eine Herausforderung, über die erstaunlich wenig gesprochen wird. Nehmen wir an, KI übernimmt einen grossen Teil der einfachen Entwicklungs-, Testing- und Dokumentationsarbeiten. Unternehmen brauchen weniger Juniors und stellen entsprechend weniger ein.

Fünf oder zehn Jahre später suchen dieselben Unternehmen erfahrene Software Engineers, Cybersecurity-Spezialistinnen, ICT-Architekten und Projektleiterinnen. Woher sollen sie kommen? Niemand steigt als Senior ins Berufsleben ein. Erfahrung lässt sich nicht prompten. Sie entsteht, wenn Menschen reale Probleme lösen, Fehler machen, Rückmeldungen erhalten, Entscheidungen treffen und nach und nach mehr Verantwortung übernehmen.

Das ist das Junior-Paradox der KI: Ausgerechnet die Technologie, die den Fachkräftemangel kurzfristig entschärfen könnte, kann ihn langfristig verschärfen, wenn Unternehmen den Berufseinstieg wegrationalisieren. Für Lehrbetriebe ist das besonders relevant. Lernende sind nicht einfach zusätzliche Hände für jene Aufgaben, die sonst niemand erledigen will. Dieses Verständnis von Ausbildung war schon bisher zu kurz gegriffen. Mit KI funktioniert es endgültig nicht mehr. Wenn einfache Aufgaben automatisiert werden, braucht es anspruchsvollere Aufgaben für Lernende.

Der Nachwuchs glaubt an die ICT

Die Sorge, dass junge Menschen angesichts von KI das Interesse an ICT-Berufen verlieren, bestätigt sich nicht. Die aktuelle Lehrabgänger/-innen-Befragung von ICT-Berufsbildung Schweiz zeigt vielmehr eine hohe Zufriedenheit mit der Berufswahl. Die jungen Berufsleute erleben die ICT als vielseitiges Berufsfeld mit guten Entwicklungsmöglichkeiten – und viele wollen sich nach der Lehre in diesem Feld weiterbilden. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Lehrbetriebe. Sie sind der Ort, an dem aus Wissen berufliche Kompetenz wird. Gerade in einer Branche, die sich durch KI rasant verändert, ist diese Nähe zur Praxis entscheidend. Die Ausgangslage ist also durchaus positiv. Die schwierigere Frage richtet sich an das Bildungssystem: Wie hält eine Ausbildung mit einem Berufsfeld Schritt, dessen Technologien sich schneller verändern als seine formalen Grundlagen?

Eine Bildungsverordnung kann kein Software-Update sein. Genau hier liegt ein strukturelles Problem. Technologien entwickeln sich teilweise innerhalb weniger Monate. Eine Bildungsverordnung kann diesem Rhythmus nicht folgen – und sollte es auch nicht. Eine Informatiklehre darf nicht zur Produktschulung für das gerade populärste KI-Tool werden. Was Lernende heute lernen, muss auch dann noch relevant sein, wenn sich die technologische Oberfläche längst verändert hat.