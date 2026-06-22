Die Schweiz im Jahr 2040

Daraus leitet der Bericht sechs Handlungsfelder ab, die in der politischen Planung angemessen adressiert werden sollen. Der Bericht wurde von der Bundeskanzlei unter Einbezug von Expertinnen und Experten erarbeitet.

Der Bericht «Perspektiven Schweiz 2040» versteht sich als Ergänzung zu verschiedenen sektoriellen Instrumenten des Bundes zur strategischen Vorausschau. Ergänzend zu diesen erlaubt der Bericht «Perspektiven Schweiz 2040» eine transversale Betrachtung. Er wurde in Umsetzung von Artikel 32 Buchstabe cter des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) erarbeitet.

Der Bericht soll einerseits eine Grundlage für die politische Planung des Bundesrats und namentlich die Legislaturplanung 2027–2031 bilden. Andererseits dient die transversale Betrachtung den Verwaltungseinheiten bei der Überprüfung ihrer bestehenden sektoriellen Strategien sowie bei der Erarbeitung neuer Massnahmen.

Der Szenarien-Raum umfasst drei Szenarien und wurde mit Expertinnen und Experten der Bundesverwaltung sowie der Wissenschaft erarbeitet. Die Szenarien bilden verschiedene mögliche Entwicklungen ab: von wirtschaftlicher Stagnation bis zum Aufschwung, von einer kritischen bis zu einer stabilen Sicherheitslage, vom Ignorieren der Klimaveränderungen bis zum aktiven Klimaschutz sowie von multipolarer zu unipolarer Weltordnung. Ergänzend zu diesen Szenarien identifiziert der Bericht extreme Einflüsse im Sinne plötzlicher, krisenhafter Ereignisse, die jeden Szenarienverlauf abrupt überlagern oder dominieren können.

Die Szenarien stellen weder Idealbilder noch die wahrscheinlichste Zukunft dar, sondern enthalten jeweils positiv wie negativ bewertbare Elemente. Daraus ergeben sich Narrative die die Auseinandersetzung mit möglichen Zukunftsentwicklungen unterstützen. Die Szenarien ermöglichen es, sich in verschiedene Dimensionen gesellschaftlicher, technologischer, wirtschaftlicher, ökologischer und politischer Gegebenheiten einzudenken und darauf zu reagieren.

Der gewählte Szenarien-Raum wird einer Welt im Wandel gerecht, die von teils disruptiven Umbrüchen in der Technologie, der Politik sowie auch der Gesellschaft geprägt wird. Aus dem Szenarien-Raum wurden sechs übergreifende Handlungsfelder abgeleitet. Diese sind «Gesellschaftliche Kohäsion», «Technologie- und Wissensstandort Schweiz», «Wirtschaftliche Prosperität», «Klima- und Ökosysteme», «Die Schweiz in der Welt» und «Sicherheit und Verteidigung». Die Handlungsfelder dienen als Grundlage für die politische Planung des Bundesrats sowie für eine erfolgreiche, proaktive sowie nachhaltige Bewältigung der anstehenden Herausforderungen.

Der Bericht ist als Webpublikation und als PDF auf der Webseite der Bundeskanzlei verfügbar.

Perspektiven Schweiz 2040