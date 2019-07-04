Drei Alternativen zu MyPhoneExplorer

Viele nutzen mittlerweile Cloud-Speicher, um ihre Daten zu sichern, was sehr nützlich und angenehm ist, da es wenig Zeit benötigt und die Daten einfach zwischen Geräten verschieb- und nutzbar sind. Falls Sie aus einem bestimmten Grund lieber noch ein Programm nutzen, beispielsweise die Freeware MyPhoneExplorer (unser Tipp dazu), um ein Backup Ihres Smartphones zu erstellen, dann haben wir Ihnen hier drei Alternativen dazu.

MyPhoneExplorer-Alternative 1: ApowerManager