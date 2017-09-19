Endlich! Samsung Bixby lässt sich abschalten

Einmal installiert, hat man nun endlich die Möglichkeit, die Bixby-Taste zu deaktivieren. Rufen Sie dazu wie gewohnt Bixby über ein kurzes Drücken der Nerv-Taste auf und ziehen Sie die Bixby-Home-Anzeige ganz nach unten. Ganz zuoberst sollten Sie über das Einstellungszahnrädchen den neuen Schalter «Bixby-Taste» vorfinden, um der Assistentin aus Korea einen Maulkorb umzubinden.

Bixby Voice und Google Assistant

Danach passiert nichts mehr, wenn man versehentlich auf Bixbys Knopf gelangt.

Nach wie vor kann man aber Bixby Voice, die Sprachassistentin, über einen längeren Druck der besagten Taste aufrufen. Leider lässt sich der wesentlich ausgereiftere Google Assistent abermals nicht auf den Samsung-Knopf umplatzieren, was noch nett gewesen wäre. Immerhin: Das Update dürfte die Nerven einiger Samsung-Anwender beruhigen. Bixby Voice funktioniert übrigens auch weiterhin über den Zuruf «Hi Bixby», genauso wie man den Google Assistant, sofern aktiv, mit dem Sprachbefehl «OK Google» herbeikommandieren kann.