Endlich: Samsung Gear S2, Gear S3 und Fit 2 mit iPhone kompatibel

Immer wieder hiess es mal, dass Samsung seine Smartwatches auch iOS-kompatibel machen werde. Auf jeden Fall hat es Samsung auch immer wieder vage angekündigt. Nun ist das endlich der Fall: Der Tech-Gigant hat offiziell die iOS-Apps bereitgestellt, mit der sich fortan auch iPhones als Verbindungsstück zu den Smart-Uhren Gear S2, Gear S3 und Gear Fit 2 koppeln lassen. Der Funktionsumfang kann aber je nach iOS-Gerät und Samsung-Smartwatch variieren, wie Samsung in einer Mitteilung schreibt.

iOS-Apps veröffentlicht

Wer eine der kompatiblen Samsung-Smartwatches hat, kann die entsprechende App ab sofort herunterladen. Für die Gear Fit 2 ist die «Samsung Gear Fit»-App erforderlich, für die Nutzung der Smartwatches die «Samsung Gear S»-App. Ist die App auf dem iOS-Gerät installiert, wird man wie bei Android durch den Bluetooth-Synchronisationsprozess geleitet und ist danach mit dem iPhone gekoppelt.

Kompatbilitätsübersicht

Als kompatible iOS-Geräte mit mindestens iOS 9 aufgeführt werden:

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

Langsame, aber stete Öffnung

Die neueren Smartwaches von Samsung mit dem hauseigenen Tizen-Betriebssystem (Gear S2, Gear S3) waren bislang nur nur ab Android 4.4 nutzbar. Dennoch ist die Öffnung beachtlich. Noch vor einigen Jahren hat sich das Unternehmen sogar gegenüber der allgemeinen Nutzerschaft noch mehr verschlossen: Erste Computeruhren der Südkoreaner waren damals nur mit den Samsung-Smartphones voll einsatzfähig.