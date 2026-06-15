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Boris Boden
15. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Expert startet KI-gestützten Chatbot für Reparatur und Service

Expert startet in ausgewählten Gesellschafter- sowie Regiebetrieben die Pilotphase eines neuen KI-gestützten Chatbots zur Unterstützung von Verkaufs- und Serviceprozessen der Mitarbeiter vor Ort. Ziel ist die Steigerung der Kundenzufriedenheit.
KI-Chatbot von Expert
© Expert

Als Werkzeug für die Mitarbeiter versteht Expert seinen neuen KI-Chatbot, der jetzt in ausgewählten Gesellschafter- sowie Regiebetrieben der expert Wachstums- und Beteiligungs SE (eWB) in den Pilotversuch geht. Ziel der Anwendung ist es, Mitarbeiter im Umgang mit Reparaturfällen sowie bei der Umsetzung des «Rechts auf Reparatur» effizient im Arbeitsalltag zu unterstützen und Serviceprozesse weiter zu vereinfachen.

Der KI-Chatbot fungiert dabei als intelligente Wissensplattform und soll Fragen in Echtzeit beantworten. Im Fokus stehen die Unterstützung bei der korrekten Anlage und Bearbeitung von Servicefällen sowie die schnelle Bereitstellung relevanter Informationen zu Herstellervorgaben und Reparaturwegen. Ein wichtiger Bestandteil der Lösung ist die Anbindung an SARA!, der zentralen Softwarelösung zur Abbildung von Werkstatt- und Serviceprozessen bei Expert. 

Darüber hinaus greift der KI-Chatbot auf die Datenbank der Serviceprozesse zu und unterstützt Mitarbeiter dabei, passende Ansprechpartner, Abwicklungsarten und Reparaturwege für defekte Artikel direkt zu ermitteln. Dadurch sollen Reparaturprozesse schneller eingeleitet und Kundenanliegen effizienter bearbeitet werden.

Auch die Anforderungen rund um das «Recht auf Reparatur» gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ziel der neuen Lösung ist es deshalb, Wissen zentral verfügbar zu machen und Mitarbeiter bestmöglich bei servicebezogenen Fragestellungen zu unterstützen – unabhängig von ihrer jeweiligen Funktion im Fachgeschäft oder Fachmarkt.

Während der Pilotphase wird der KI-Chatbot kontinuierlich gemeinsam mit den Mitarbeitern weiterentwickelt und trainiert. Die Erfahrungen aus dem täglichen Einsatz fliessen direkt in die Optimierung der Anwendung ein. Ziel ist es, eine intuitive und leistungsfähige Unterstützungslösung zu schaffen, die langfristig den Arbeitsalltag erleichtert und gleichzeitig den Service für Kunden verbessert.

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