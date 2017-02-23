Facebook-Geburtstage in den Outlook- oder Google-Kalender importieren

Um nicht die Übersicht über Geburtstage von Kollegen oder nahende Veranstaltungen zu verlieren, können Sie diese auch aus Facebook exportieren. Das Ganze ist keine Hexerei, die Einstellung ist nur sehr versteckt.

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Unter Meine Veranstaltungen haben Sie nun – rechts unten – die Qual der Wahl, ob Sie Veranstaltungen dieser Woche, die Einträge aus Bevorstehende Verwaltungen oder Alle bevorstehenden Veranstaltungen exportieren möchten.