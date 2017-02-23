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Facebook-Geburtstage in den Outlook- oder Google-Kalender importieren
Um nicht die Übersicht über Geburtstage von Kollegen oder nahende Veranstaltungen zu verlieren, können Sie diese auch aus Facebook exportieren. Das Ganze ist keine Hexerei, die Einstellung ist nur sehr versteckt.
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Facebook an, klicken Sie links auf Ihrer Statusseite auf Veranstaltungen.
Unter Meine Veranstaltungen haben Sie nun – rechts unten – die Qual der Wahl, ob Sie Veranstaltungen dieser Woche, die Einträge aus Bevorstehende Verwaltungen oder Alle bevorstehenden Veranstaltungen exportieren möchten.
Klicken Sie auf den Eintrag Geburtstage (oder die Veranstaltungen, die Sie exportieren) möchten. Es öffnet sich ein sogenannter Webcal-Link. Ist Ihr Outlook-Client geöffnet, reicht im anschliessenden Optionsfenster von der Facebook-Oberfläche ein Klick auf den Button «URL:Outlook Add...ernet Calendar öffnen» und Outlook legt einen zweiten Kalender Geburtstage von Freunden an.
Dasselbe Spiel klappt übrigens auch mit dem Google-Kalender, wenn Sie über den Browser mit einem Google-Konto eingeloggt sind.
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