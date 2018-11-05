Flickr begrenzt Gratis-Speicherplatz auf 1000 Bilder

Nutzer der Fotoplattform Flickr bekommen künftig deutlich weniger kostenlosen Speicherplatz. Die Gratis-Version wird ab Anfang Februar 2019 nur noch Platz für 1000 Bilder oder Videos haben, wie Flickr am Donnerstag mitteilte. Bisher stand allen Nutzern 1 Terabyte Onlinespeicher zur Verfügung, was für Zehntausende Bilder und Videos reicht.

Flickr, eine der ersten populären Fotoplattformen im Netz, gehörte lange dem Internetkonzern Yahoo und wurde im April vom Fotodienst SmugMug übernommen. Mit der Änderung des Geschäftsmodells von Flickr wolle man transparenter werden, hiess es. «Unglücklicherweise sind ‹kostenlose› Dienste selten wirklich kostenlos für die Nutzer. Anwender bezahlen mit ihren Daten oder ihrer Zeit.»

Starke Konkurrenz treibt Flickr in die Nische

Flickr bekam in den vergangenen Jahren starke Konkurrenz unter anderem von den Onlinespeicherdiensten von Google (Google Fotos) und Apple. Zudem werden immer mehr Bilder über Facebook, Instagram oder Snapchat geteilt. Flickr will sich deshalb künftig noch stärker auf professionelle Nutzer orientieren. In der kostenpflichtigen Pro-Variante gibt es für rund 50 Franken (49,99 US-Dollar) pro Jahr unbegrenzten Speicherplatz, keine Werbung sowie Rabatte bei Partnern wie dem Photoshop-Anbieter Adobe.