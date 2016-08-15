Frauen suchen online nach Abenteuer

Casual Dating heisst der neue Lifestyle-Trend, der Menschen mit gleichen erotischen und sexuellen Vorlieben zusammenbringt – und das völlig unverbindlich. Auf der führenden Casual-Dating-Plattform C-date.ch suchen beide Geschlechter die perfekte Mischung aus One-Night-Stand und Langzeitbeziehung. Frauen sind vom Gedanken angetan, online kostenlos an unverbindlichen Sex zu kommen, ohne verurteilt zu werden. Männer sind begeistert von der Seriosität und Anonymität, welche die Plattform bietet.

Die User sind zufrieden: «Ich mag an C-date, dass von Anfang an beide Fronten geklärt sind. Zudem erhalte ich nur Kontaktvorschläge, die meine Vorlieben teilen», schwärmt die 31-jährige Detailhandelsangestellte Jennifer S. aus Zürich. Ganz ihrer Meinung ist auch Pascal M.: «Ich kann mich mit Frauen treffen, die, wie ich, ohne feste Beziehung diskret Spass haben wollen, und es so zu keinen Missverständnissen kommt.» C-date schwimmt auf der Erfolgswelle. Seit der Gründung von C-date 2008 haben sich die Zahlen der Casual Dater auf der Plattform stetig erhöht.