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PCtipp Redaktion
15. Aug 2016
Lesedauer 3 Min.

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Frauen suchen online nach Abenteuer

Statt nach dem Partner fürs Leben suchen Frauen online nach Freundschaften mit dem gewissen Extra.
© Quelle: PCtipp.ch

Sowohl Männer als auch Frauen geniessen ihr Singledasein in vollen Zügen. Wenn es jedoch um die Themen Erotik und Sex geht, herrschen in der heutigen Gesellschaft immer noch die gängigen Vorstellungen einer klassischen Beziehung. Sexfantasien vor allem als weiblicher Single ungezwungen auszuleben, hat gesellschaftlich einen schweren Stand. Was also tun, wenn man als Frau und Single erotische Bedürfnisse befriedigen, aber sich nicht binden will?

© Quelle: PCtipp.ch

Casual Dating heisst der neue Lifestyle-Trend, der Menschen mit gleichen erotischen und sexuellen Vorlieben zusammenbringt – und das völlig unverbindlich. Auf der führenden Casual-Dating-Plattform C-date.ch suchen beide Geschlechter die perfekte Mischung aus One-Night-Stand und Langzeitbeziehung. Frauen sind vom Gedanken angetan, online kostenlos an unverbindlichen Sex zu kommen, ohne verurteilt zu werden. Männer sind begeistert von der Seriosität und Anonymität, welche die Plattform bietet.

Die User sind zufrieden: «Ich mag an C-date, dass von Anfang an beide Fronten geklärt sind. Zudem erhalte ich nur Kontaktvorschläge, die meine Vorlieben teilen», schwärmt die 31-jährige Detailhandelsangestellte Jennifer S. aus Zürich. Ganz ihrer Meinung ist auch Pascal M.: «Ich kann mich mit Frauen treffen, die, wie ich, ohne feste Beziehung diskret Spass haben wollen, und es so zu keinen Missverständnissen kommt.» C-date schwimmt auf der Erfolgswelle. Seit der Gründung von C-date 2008 haben sich die Zahlen der Casual Dater auf der Plattform stetig erhöht.

© Quelle: PCtipp.ch

Dieses Jahr wurde auf C-date sogar die Millionenmarke geknackt. Insgesamt 1,16 Millionen Schweizer tummeln sich auf dem Portal. «Gerade Frauen zwischen 25 und 50 nutzen das Portal aktiv, um ihre Bedürfnisse unbeschwert und locker auszuleben», verrät C-date-Gründer Heinz Laumann. Es sind Frauen, die wissen was sie wollen: Und zwar erotische Abenteuer ohne Verpflichtungen.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.c-date.ch

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