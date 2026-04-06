Wi-Fi fürs ganze Haus

Das Testfeld

In unserer Kaufberatung finden sich Lösungen für unterschiedliche Infrastrukturen und Leistungsansprüche. Dadurch variiert die Preisspanne deutlich. TP-Links Dreierset BE25 gibt es bereits für 230 Franken. Dieses Set nutzt den Wi-Fi-7-Standard und wird in der Schweiz auch als Mesh-­Lösung für Kunden vom Internetanbieter Quickline angeboten (hier in der Version Deco BE3600 und

als Teil des WLAN-Plus-Pakets), um gross­flächige Wohnbereiche stabil abzudecken.

Am anderen Ende der Preisskala stellt das Zweierset Asus ZenWiFi BT10 mit einem Preis von 789 Franken eine besonders leistungsstarke Mesh-Option dar. Es spannt mit seinen beiden Adaptern ein äusserst performantes Wi-Fi-7-Netzwerk auf, das dank 10-Gbit-LAN-Ports auch für riesige Datendurchsatzraten per Kabel konzipiert ist.

Für Umgebungen, in denen dicke Wände die Funkwellen stark dämpfen, bietet sich das Fr. 467.10 teure Dreierset Devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit an, das seine bekannte Powerline-Technik mit schnellem Wi-Fi 6 kombiniert. Das Multiroom Kit nutzt die Stromleitung für das Powerline-Netzwerk, wodurch auch entlegene Stockwerke zuverlässig angebunden werden.

Eine weitere High-End-Alternative ist das Zweierset TP-Link Deco BE65 Pro, das für 490 Franken den Besitzer wechselt und durch seine Profi-Features eine hohe Datenkapazität für viele gleichzeitige Endgeräte bietet.

Abgerundet wird das Testfeld durch das Dreierset Fritz! Fritz!Mesh Set 1700, das für 226 Franken zugleich das günstigste Mesh-Kit im Testfeld ist, aber dennoch für stabiles

Wi-Fi 6 in den eigenen vier Wänden sorgt.

Gleich nachfolgend gehen wir auf die einzelnen Sets detailliert ein. Alle wichtigen Informationen zu den Testkandidaten lesen Sie in der Tabelle am Schluss. Den Testsieger und den Preistipp besprechen wir in separaten Boxen.