Google Earth Pro wird kostenlos

Vereinfachtes Anmelden

Update, 09:00 Uhr: Im Unterschied zu Google Maps handelt es sich bei Google Earth Pro um eine Software. Google Earth Pro ist für Windows, Mac OS und Linux verfügbar. Man muss sich jedoch nicht mehr zwingend registrieren, sondern nach dem Download lediglich den Linzenschlüssel GEPFREE und eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. Die Systemvoraussetzungen können hier nachgelesen werden. Google Earth Pro gibt es seit rund zehn Jahren für Unternehmen, Wissenschaftler und ambitionierte Privatanwender.

Was es mit Google Earth alles zu bestaunen gibt, illustriert diese Bildergalerie: