Google pimpt Art Selfie mit KI

Damit können Nutzerinnen und Nutzer mit Hilfe von generativer KI Selfies von sich und gemeinsam mit anderen Personen im Design prägender Momente der Kunst- und Kulturgeschichte erstellen. Insgesamt stehen dafür 25 Designs aus den Bereichen Kunst, Geschichte und Reisen zur Auswahl.

Während die KI die stilisierten Bilder erstellt, erhalten Nutzerinnen und Nutzer zusätzliche Hintergrundinformationen.

Art Selfie 2 ist ab sofort innerhalb der Google Arts & Culture-App für iOS und Android unter dem „Spielen“-Tab zu finden.