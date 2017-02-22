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Simon Gröflin
22. Feb 2017
Lesedauer 3 Min.

News

Hoppla! Jeder kann auf Google Öffnungszeiten anpassen!

Laden- und Restaurant-Öffnungszeiten auf Google sind praktisch. Diese lassen sich aber unter Umständen von Fremden jederzeit manipulieren.

Hoppla: Jeder kann auf Google die Öffnungszeiten von Geschäften anpassen

© Quelle: PCtipp

Ein geänderter Eintrag auf Google kann in Restaurants für leere Tische sorgen. Von einem solchen Fall berichtet das Konsumentenmagazin Espresso vom Radio SRF. Der Besitzer des Restaurants Juraweid in Biberstein staunte nicht schlecht, als er den Grund für das fast leere Lokal von seinen Gästen erfahren musste. Die wenigen Besucher hatten ihm mitgeteilt, dass sie via Google erfahren hätten, das Restaurant schliesse um 18 Uhr. Der wahre Grund: Jemand hat auf Google in eigener Regie eine Fehlinformation zur Öffnungszeit platziert.

Beliebige Änderungen

Pikant: Jeder kann offenbar auf Google die Öffnungszeiten zahlreicher Betriebe nach Belieben anpassen. Dazu muss man nur mit einem Google-Konto angemeldet sein. Wir haben wie Espresso die Probe aufs Exempel gemacht: Nach wenigen Minuten schloss in unserem Fall die Volg-Filiale auf Google einige Minuten später. Laut Espresso geht das aber nicht immer bei allen Betrieben. Während es bei einigen Geschäften innert Minuten klappt, dauert es bei anderen mehrere Minuten. Dann gibt es aber durchaus Geschäfte, bei denen eine Änderung nicht möglich ist. Wahrscheinlich jene, die sich vorher abgesichert haben.

Hoppla: Jeder kann auf Google die Öffnungszeiten von Geschäften anpassen

 © Quelle: PCtipp

Was kann man tun?

Das Problem, worüber auch Branchenverbände wie Gastrosuisse den Kopf schütteln: Google vergibt kostenlose Brancheneinträge im Dienst «Google My Business» – allerdings, ohne dass ein Verwalter eines Geschäfts darüber informiert wird. Den Geschäftstüchtigen bleibt keine andere Wahl, als selber aktiv zu werden. Wer Änderungen an seinen Öffnungszeiten verhindern will, sollte sich einen Google-Business-Account (kostenlos) anlegen. Ist ein Eintrag angelegt, muss man laut Espresso anklicken, dass man als alleiniger Administrator auftritt. Nur so bleibt fremden Personen der Zugriff auf die Öffnungszeiten des Geschäfts verwehrt.

Weitere Informationen zum Google-Business-Konto gibt es auf dieser Info-Seite.

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