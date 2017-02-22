Hoppla! Jeder kann auf Google Öffnungszeiten anpassen!

Ein geänderter Eintrag auf Google kann in Restaurants für leere Tische sorgen. Von einem solchen Fall berichtet das Konsumentenmagazin Espresso vom Radio SRF. Der Besitzer des Restaurants Juraweid in Biberstein staunte nicht schlecht, als er den Grund für das fast leere Lokal von seinen Gästen erfahren musste. Die wenigen Besucher hatten ihm mitgeteilt, dass sie via Google erfahren hätten, das Restaurant schliesse um 18 Uhr. Der wahre Grund: Jemand hat auf Google in eigener Regie eine Fehlinformation zur Öffnungszeit platziert.

Beliebige Änderungen

Pikant: Jeder kann offenbar auf Google die Öffnungszeiten zahlreicher Betriebe nach Belieben anpassen. Dazu muss man nur mit einem Google-Konto angemeldet sein. Wir haben wie Espresso die Probe aufs Exempel gemacht: Nach wenigen Minuten schloss in unserem Fall die Volg-Filiale auf Google einige Minuten später. Laut Espresso geht das aber nicht immer bei allen Betrieben. Während es bei einigen Geschäften innert Minuten klappt, dauert es bei anderen mehrere Minuten. Dann gibt es aber durchaus Geschäfte, bei denen eine Änderung nicht möglich ist. Wahrscheinlich jene, die sich vorher abgesichert haben.