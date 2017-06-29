IT im alltäglichen Leben - interessante Beispiele

Fitnessgadgets: Vom Pulsmesser bis zum Fitnesstracker

Ab einem BMI (Body Mass Index) von 30 gelten Schweizer – laut Adipositaszentrum St.Gallen - als fettleibig. Adipositas ist ein Krankheitsbild, das heute viele trifft. Wer dem Trend des zunehmenden Übergewichts entgegentreten will, setzt auf:

- gesunde Ernährung

- Sport

- Check-Ups

Speziell das Thema Sport ist inzwischen auch im Amateurbereich zu einer Wissenschaft geworden. Energieverbrauch, zurückgelegte Höhenmeter, Schlafrhythmus und die Herzfrequenz – Hobbysportler trainieren heute mehr und mehr nach Plan. Geräte wie Höhenmesser unterstützen sie dabei.

Gerade die Bereiche Monitoring und Analyse übernehmen immer mehr Programme, die mit entsprechender Hardware gekoppelt werden. Fitnessarmbänder haben sich in den letzten Jahren zu einem echten Trend entwickelt, auf den viele Haushalte in der Schweiz mittlerweile setzen. Wichtig: Solche Geräte ersetzen keine medizinische Beratung oder einen Arzt.

Der Vorteil: Durch die Kopplung aus Tracker und App lassen sich alle wichtigen Werte in Echtzeit auswerten. Funktionen und Preis sind dabei beliebig skalierbar. Mittlerweile hat IT auch bei Radfahren Einzug gehalten. Wurden Geschwindigkeit und Kilometer früher analog gemessen und übertragen, basiert die Technik bei modernen Geräte auf Bluetooth – die Daten werden in Apps eingespeist und können nach beliebigen Standards und Indikatoren ausgewertet werden.

Smart Home: Das Zuhause ist heute vernetzt

Zuhause IT nutzen – das war lange nur der PC. Seit einigen Jahren dringt die Informationstechnik auch in diesem Bereich des Alltags immer mehr ein. Beispiel Smart TV: Dieser Begriff wird heute für TV Geräte verwendet, welche über das LAN oder WLAN mit dem Internet kommunizieren.

Nutzer können sich so Inhalte aus der Onlinevideothek anschauen, greifen auf Streaming-Plattformen zu – oder führen über Videomessenger Gespräche mit der Familie. Smart-TVs können aber noch mehr. In der Regel bieten sie die Möglichkeit, Massenspeicher anzuschliessen bzw. sind ab Werk mit einer HDD/SSD ausgestattet. Der Verbraucher kann so seine Lieblingssendung aufnehmen oder selbstgedrehte Videos und Bilder abspielen.

Smart Home bezieht sich als Begriff aber nicht nur auf den Fernseher. Es geht hier darum, dass gesamte Haus miteinander und den Mobilgeräten der Bewohner zu vernetzen. Ein beliebtes Beispiel ist die Fernsteuerung von Heizung und Licht über eine App von unterwegs. Oder pünktlich zum Frühstück ist der Kaffee aufgebrüht – und die Brötchen sind bereits fertig aufgebacken. IT spielt in diesem Szenario aber auch für die Sicherheit, etwa im Zusammenhang mit elektrischen Türschlössern oder beim Diebstahlschutz, eine Rolle.

Bargeldlos Zahlen: Die NFC-Technik

Ein drittes Beispiel für den Einfluss der IT auf den Alltag ist das bequeme Zahlen per Smartphone oder Geldkarte. Beim Smartphone kann das Ganze über eine App realisiert werden. Hier geht es aber um einen anderen technischen Ansatz, die sogenannte NFC-Technik.

Dahinter verbirgt sich der englische Begriff Near Field Communication, was übersetzt für Nahfeldkommunikation steht. Hierbei werden Daten über gewickelte Spulen über eine Entfernung von wenigen Zentimetern übertragen. Bekannt ist das Prinzip bereits von Geldkarten, die mit einem speziellen Chip ausgestattet sind. Dieser kann mit einem Geldbetrag aufgeladen werden. Sobald Sender und Empfänger die nötige Grenzdistanz überbrücken, entsteht durch Induktion ein Stromfluss und die Kommunikation findet statt.

Das bargeldlose Zahlen mittels dieser Technik ist inzwischen nicht mehr nur auf Plastikkarten beschränkt. Und das Funktionsprinzip lässt sich in noch ganz andere Richtungen weiter entwickeln – etwa im Zusammenhang mit der Logistikbranche. Hier ist IT (basierend auf RFID/NFC) bereits im Rahmen der Lagerwirtschaft und Frachtkontrolle im Einsatz.