31. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
Kabellose Maus Logitech MX Master 3S für 75 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 24 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv die kabellose Maus Logitech MX Master 3S für bloss 75 Franken bestellen.
Kabellose Maus: Logitech MX Master 3S
Sie arbeiten viel am Computer und suchen nach einer Maus, die nicht nur präzise, sondern auch ergonomisch und leise ist? Die MX Master 3S von Logitech setzt neue Massstäbe: Mit ihrem 8K-DPI-Sensor verfolgt sie jede Ihrer Bewegungen präzise – sogar auf Glasoberflächen.
Merkmale
- 8K-DPI-Abtastung auf jeder Oberfläche, sogar auf Glas
- Leise Klicks mit 90 Prozent weniger Geräusch für angenehme Nutzung
- Dank Magspeed 90 Prozent schneller, 87 Prozent präziser und leise scrollen
- Unterstützt die Software Logi Options+ für Windows und macOS
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 75.– statt 99.– Franken
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