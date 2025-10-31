Kabellose Maus Logitech MX Master 3S für 75 Franken

Kabellose Maus: Logitech MX Master 3S

Sie arbeiten viel am Computer und suchen nach einer Maus, die nicht nur präzise, sondern auch ergonomisch und leise ist? Die MX Master 3S von Logitech setzt neue Massstäbe: Mit ihrem 8K-DPI-Sensor verfolgt sie jede Ihrer Bewegungen präzise – sogar auf Glasoberflächen.

Merkmale

8K-DPI-Abtastung auf jeder Oberfläche, sogar auf Glas

Leise Klicks mit 90 Prozent weniger Geräusch für angenehme Nutzung

Dank Magspeed 90 Prozent schneller, 87 Prozent präziser und leise scrollen

Unterstützt die Software Logi Options+ für Windows und macOS

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 75.– statt 99.– Franken

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