Künstliche Intelligenz für Big-Techs: Bauer sucht Frau

Salesforce, als der Big-Player bei CRM-Lösungen, und Nvidia haben neu eine strategische Kooperation vereinbart. In die Partnerschaft einfliessen sollen auf Unternehmen massgeschneiderte KI-Funktionen, vor allem aber autonome arbeitende Agenten und Avatare, die an die jeweilige Firma direkt angebunden sind.

Ziel ist es, so Salesforce, die Leistungsfähigkeit in den Sparten Vertrieb, den Dienstleistungen, Marketing und IT voranzutreiben. Dabei soll die KI-Expertise seitens Nvidia und die von Salesforce (z.B. «Agentforce») einfliessen respektive eng miteinander verflochten werden, um Unternehmen wiederum den Workflow mit Kunden zu beschleunigen.

Konkret sollen sich, so zumindest die Vorstellung von Salesforce, KI-Bots u.a. im Krisenmanagement (Servicefälle) bewähren. Ausserdem eignen sich diese KI-Berater auch, um Lieferketten/Wege zu optimieren. Salesforce-Avatare lesen dazu parallel CRM-Daten des Kunden aus der Salesforce-Cloud, um für ihn Beschaffungswege zu strafen und wettbewerbsfähiger zu machen. Softwareseitig dienen Nvidia-Technologien, wie NeMo (KI-Framework für Entwickler) für Modellanpassungen und NIM-Mikrodiensten. Sie steigern die Zusammenarbeit von KI-Plattformen und machen firmenrelevante Prozesse leistungsfähiger. Die Salesforce-Cloud ist dabei matchentscheidend. Sie soll nämlich strukturierte, wie auch unstrukturierte Kundendaten in Echtzeit zusammenführen können.

Fazit: Endlich macht Salesforce Nägel mit Köpfchen. Der CRM-Anbieter zeigt mit Hilfe seines Agentenmodells einen durchaus nachvollziehbaren Weg auf, wie Kunden von ihrer CRM-Lösung langfristig profitieren können. Mit dem Deal verschafft sich Salesforce nun hochgradiges KI-Potenzial beim KI-Designer Nummer eins.

…und Elon Musk: KI liebt mich, sie liebt mich nicht, liebt…

Elon Musk, seines Zeichens Herrscher über Tesla, X, und xAI, SpaceX mag neuerdings OpenAI (Microsoft) wie auch Oracle ganz und gar nicht mehr, macht dafür aber mit Nvidia rum.Im Frühjahr zog Elon Musk gegen den KI-Pionier OpenAI vor Gericht. Zuerst wurde gegen OpenAI (ChatGPT-Entwickler) geklagt, danach, und das ist der aktuelle Stand, hat Musk aber überraschenderweise zurückgezogen. Ausserdem musste der Tech-Milliardär nach der geplatzten Oracle-Partnerschaft umdenken: Statt auf Oracles Rechenzentren-Strategie zu setzen, baut er nun sein eigenes KI-Rechenzentrum mit Hilfe von Nvidia-Chips auf.