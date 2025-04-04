Ladekabel für Elektrofahrzeuge ab 49 Franken

Das Furber Power Ladekabel Freyja bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Elektrofahrzeug effizient und sicher zu laden. Sie können aus vier verschiedenen Varianten wählen, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden: Es gibt eine 3 Meter lange Version mit 11 kW, ideal für kürzere Distanzen und platzsparende Anwendungen, sowie eine 5 Meter lange Version mit 11 kW, die zusätzliche Reichweite bei gleichbleibender Leistung bietet. Für schnellere Ladezeiten steht eine 3 Meter lange Version mit 22 kW zur Verfügung, und die 5 Meter lange Version mit 22 kW kombiniert maximale Reichweite mit schnellsten Ladezeiten.

Merkmale

Mode-3-Ladekabel zwischen Ladestation und Elektroauto

Stecker: Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, 480 Volt

Staub- und Strahlwasserschutz nach IP55-Standard (eingesteckt IP54)

Mit einer Ladeleistung von 11 kW (16A) oder 22 kW (32A)

Erhältlich in den Längen 3 oder 5 Meter

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 28. März – 6. April 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 49.– statt 89.– Franken

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten