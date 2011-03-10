Anzeige
Anzeige
Anzeige
sandra-adlesgruber.jpg
Sandra Adlesgruber
10. Mär 2011
Lesedauer 4 Min.

Oft gelesen und geteilt

Mac- und Apple-Witze

Sie hassen Witze und erst recht, wenn Sie Apple durch den Kakao ziehen? Dann sind Sie bei diesem Artikel garantiert falsch.
© Quelle: PCtipp.ch

Wir ergänzen unsere Witzereihe mit einer Sammlung an Scherzen, die Mac- Anwender und alles, was Apple betrifft, aufs Korn nehmen. Es war nicht leicht, dem Internet passenden Stoff zu entlocken. Beim Thema Microsoft und Windows war die Suche einfacher ;-)

Und weils so schön war, finden Sie hier nochmals 29 geniale IT-Witze und eine Microsoft-Witzesammlung.

Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft ...

Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft wären

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de

 © Quelle: PCtipp.ch

Mac-Airlines:

Alle Stewards, Stewardessen, Piloten, Gepäckträger und Ticketverkäufer sehen gleich aus, bewegen sich gleich und sagen das Gleiche. Wenn man nach Details fragt, bekommt man immer die gleiche Antwort: Das müsse man nicht wissen, wolle es auch nicht wissen, und alles laufe schon richtig.

Windows-Airlines:

Das Flughafenterminal ist schön bunt, die Stewards und Stewardessen sind freundlich. Man gelangt ohne Probleme an Bord, ein reibungsloser Start ... und plötzlich stürzt das Flugzeug ohne jegliche Warnung ab.

Die grosse iPhone-4-Rückruf-Aktion

Die grosse iPhone-4-Rückruf-Aktion

© Quelle: PCtipp.ch

Apple startet heute eine gross angelegte Rückrufaktion. Das Unternehmen konnte aber bislang niemanden erreichen.

Danke, iPhone!

Danke, iPhone!

Foto: pixelio/Stephanie Hofschlaeger

 © Quelle: PCtipp.ch

Kennen Sie den grössten Vorteil von Apples iPhone? Frauen können nur so lange telefonieren, wie der Akku reicht: nicht lange.

Mac anno dazumals

Mac anno dazumals

© Quelle: PCtipp.ch

Hier kommt ein Witz, über den vermutlich nur Ältere lachen können:

Treffen sich zwei Windows-Anwender. Der eine fängt gleich an: Also ich habe mir gerade den neuen 5000 MHZ mit 2 GB und 300 MHz GPU mit 5.1 Sound Extreme, 250 GB WD Festplatte und dem Mot-LED -Beleuchtungstreifen besorgt.

Und der andere: Ach ja, ich habe den 5100er Afton mit 800 MHz Hinterhezdurchbus, 7.1 Sound und 600 MHz mit Silentsleep Netzteil DX 9.8 Chip Board Kartensystem.

Treffen sich zwei Mac-User. Sagt der eine: Ich habe den blauen. Der andere: und ich den grünen.

Windows 7 auf Macs?

Windows 7 auf Macs?

© Quelle: PCtipp.ch

Warum geht Apple nicht aufs Ganze und lässt beispielsweise Windows 7 auf den Rechnern laufen?

Auf diese Art könnten die User plötzlich brauchbare Programme verwenden. Und das wären sie nicht gewohnt.

Der Etch-A-Skatch-Vergleich

Der Etch-A-Skatch-Vergleich

© Quelle: PCtipp.ch

Was ist der Unterschied zwischen einem Mac und einer Zaubertafel?

Sie müssen den Mac nicht schütteln, damit der Bildschirm wieder frei wird.

The Difference

The Difference

© Quelle: PCtipp.ch

Was ist der Unterschied zwischen einem Mac und einem Windows-Rechner?

Der höhere Preis des Apple-Geräts.

Mac-User im Visier

Mac-User im Visier

© Quelle: PCtipp.ch

Was ist der Unterschied zwischen einem Mac-User und einem Terroristen?

Mit einem Terroristen kann man verhandeln.

Kampf der Giganten

Kampf der Giganten

Foto: Wikipedia

 © Quelle: PCtipp.ch

Was ist der Unterschied zwischen einem Brontosaurier und einem Mac?

Der Brontosaurier läuft schneller.

Wo sind die Spezialisten?

Wo sind die Spezialisten?

© Quelle: PCtipp.ch

Warum sind nicht mehr Apple-Anwender Computer-Experten?

Nun, das wären sie, wenn sie einen Computer hätten.

Die einfachen Dinge des Lebens

Die einfachen Dinge des Lebens

Foto: wrw / pixelio.de

 © Quelle: PCtipp.ch

Wie viele Mac-Anwender braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln?

Vier: Einen, der die Bedienungsanleitung studiert, einen, der den technischen Support anruft und zwei, die auf das «Welcome to Macintosh» warten.

Ein Betriebssystem entsteht

Ein Betriebssystem entsteht

© Quelle: PCtipp.ch

Steve Jobs zu seinen Programmierern: Meine Herren! Wir brauchen ein neues Betriebssystem; grafische Oberfläche, leicht zu bedienen, absolut stabil, eines, welches wenig Rechnerressourcen verbraucht, Hardware automatisch entdeckt und zudem noch preiswert verkäuflich ist! Wie lange brauchen Sie dafür?

Programmierer: 3 Tage!

Steve Jobs (ärgerlich): Wollen Sie mich veräppeln?

Programmierer: Wieso? Sie haben doch angefangen …

Antennagate lässt grüssen

Antennagate lässt grüssen

Foto: Ich-und-Du / pixelio.de

 © Quelle: PCtipp.ch

Was ist ein Tunnelsimulator?

Das iPhone 4

Abendgebet für Mac-Jünger

Abendgebet für Mac-Jünger

© Quelle: PCtipp.ch

Vater unser Steve Jobs

Geheiligt werde dein Apple.

Dein Mac OS X Snow Leopard komme.

Dein Unix geschehe.

Wie in Mail so auch in Safari.

Unser tägliche iTunes gib uns heute.

Und vergib uns unsere illegalen Downloads,

so wie wir vergeben unserem Provider.

Und führe uns nicht zu Microsoft.

Sondern erlöse uns von den Computerviren.

Denn dein ist der iMac und das MacBook und das iPhone.

In Ewigkeit.

Enter.

In Ewigkeit. Enter.

Kommentare

Mac Audio Betriebssysteme Firmen Hardware Internet iPhone Linux PC Software Speicher Web-Dienste Windows Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit Smartphone & Apps Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare