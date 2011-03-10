Mac- und Apple-Witze

Wir ergänzen unsere Witzereihe mit einer Sammlung an Scherzen, die Mac- Anwender und alles, was Apple betrifft, aufs Korn nehmen. Es war nicht leicht, dem Internet passenden Stoff zu entlocken. Beim Thema Microsoft und Windows war die Suche einfacher ;-)

Und weils so schön war, finden Sie hier nochmals 29 geniale IT-Witze und eine Microsoft-Witzesammlung.

Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft ...

Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft wären