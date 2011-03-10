Oft gelesen und geteilt
Mac- und Apple-Witze
Wir ergänzen unsere Witzereihe mit einer Sammlung an Scherzen, die Mac- Anwender und alles, was Apple betrifft, aufs Korn nehmen. Es war nicht leicht, dem Internet passenden Stoff zu entlocken. Beim Thema Microsoft und Windows war die Suche einfacher ;-)
Und weils so schön war, finden Sie hier nochmals 29 geniale IT-Witze und eine Microsoft-Witzesammlung.
Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft ...Wenn Apple und Microsoft im Airline-Geschäft wären
Mac-Airlines:
Alle Stewards, Stewardessen, Piloten, Gepäckträger und Ticketverkäufer sehen gleich aus, bewegen sich gleich und sagen das Gleiche. Wenn man nach Details fragt, bekommt man immer die gleiche Antwort: Das müsse man nicht wissen, wolle es auch nicht wissen, und alles laufe schon richtig.
Windows-Airlines:
Das Flughafenterminal ist schön bunt, die Stewards und Stewardessen sind freundlich. Man gelangt ohne Probleme an Bord, ein reibungsloser Start ... und plötzlich stürzt das Flugzeug ohne jegliche Warnung ab.
Die grosse iPhone-4-Rückruf-AktionDie grosse iPhone-4-Rückruf-Aktion
Apple startet heute eine gross angelegte Rückrufaktion. Das Unternehmen konnte aber bislang niemanden erreichen.
Danke, iPhone!Danke, iPhone!
Kennen Sie den grössten Vorteil von Apples iPhone? Frauen können nur so lange telefonieren, wie der Akku reicht: nicht lange.
Mac anno dazumalsMac anno dazumals
Hier kommt ein Witz, über den vermutlich nur Ältere lachen können:
Treffen sich zwei Windows-Anwender. Der eine fängt gleich an: Also ich habe mir gerade den neuen 5000 MHZ mit 2 GB und 300 MHz GPU mit 5.1 Sound Extreme, 250 GB WD Festplatte und dem Mot-LED -Beleuchtungstreifen besorgt.
Und der andere: Ach ja, ich habe den 5100er Afton mit 800 MHz Hinterhezdurchbus, 7.1 Sound und 600 MHz mit Silentsleep Netzteil DX 9.8 Chip Board Kartensystem.
Treffen sich zwei Mac-User. Sagt der eine: Ich habe den blauen. Der andere: und ich den grünen.
Windows 7 auf Macs?Windows 7 auf Macs?
Warum geht Apple nicht aufs Ganze und lässt beispielsweise Windows 7 auf den Rechnern laufen?
Auf diese Art könnten die User plötzlich brauchbare Programme verwenden. Und das wären sie nicht gewohnt.
Der Etch-A-Skatch-VergleichDer Etch-A-Skatch-Vergleich
Was ist der Unterschied zwischen einem Mac und einer Zaubertafel?
Sie müssen den Mac nicht schütteln, damit der Bildschirm wieder frei wird.
The DifferenceThe Difference
Was ist der Unterschied zwischen einem Mac und einem Windows-Rechner?
Der höhere Preis des Apple-Geräts.
Mac-User im VisierMac-User im Visier
Was ist der Unterschied zwischen einem Mac-User und einem Terroristen?
Mit einem Terroristen kann man verhandeln.
Kampf der GigantenKampf der Giganten
Was ist der Unterschied zwischen einem Brontosaurier und einem Mac?
Der Brontosaurier läuft schneller.
Wo sind die Spezialisten?Wo sind die Spezialisten?
Warum sind nicht mehr Apple-Anwender Computer-Experten?
Nun, das wären sie, wenn sie einen Computer hätten.
Die einfachen Dinge des LebensDie einfachen Dinge des Lebens
Wie viele Mac-Anwender braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln?
Vier: Einen, der die Bedienungsanleitung studiert, einen, der den technischen Support anruft und zwei, die auf das «Welcome to Macintosh» warten.
Ein Betriebssystem entstehtEin Betriebssystem entsteht
Steve Jobs zu seinen Programmierern: Meine Herren! Wir brauchen ein neues Betriebssystem; grafische Oberfläche, leicht zu bedienen, absolut stabil, eines, welches wenig Rechnerressourcen verbraucht, Hardware automatisch entdeckt und zudem noch preiswert verkäuflich ist! Wie lange brauchen Sie dafür?
Programmierer: 3 Tage!
Steve Jobs (ärgerlich): Wollen Sie mich veräppeln?
Programmierer: Wieso? Sie haben doch angefangen …
Antennagate lässt grüssenAntennagate lässt grüssen
Was ist ein Tunnelsimulator?
Das iPhone 4
Abendgebet für Mac-JüngerAbendgebet für Mac-Jünger
Vater unser Steve Jobs
Geheiligt werde dein Apple.
Dein Mac OS X Snow Leopard komme.
Dein Unix geschehe.
Wie in Mail so auch in Safari.
Unser tägliche iTunes gib uns heute.
Und vergib uns unsere illegalen Downloads,
so wie wir vergeben unserem Provider.
Und führe uns nicht zu Microsoft.
Sondern erlöse uns von den Computerviren.
Denn dein ist der iMac und das MacBook und das iPhone.
In Ewigkeit.
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