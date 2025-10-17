Pflanzen bestimmen

Egal, ob auf einer Wanderung oder im eigenen Garten: Immer wieder kommt es vor, dass man den Namen einer Pflanze nicht weiss und gerne Näheres über sie wüsste. Noch vor wenigen Jahren musste man für die Identifikation von Pflanzen zum dicken Nachschlagewerk greifen. Heutzutage geht das wesentlich einfacher: dank KI-Bilderkennung und Smartphone.

Inzwischen tummeln sich gefühlt unzählige Pflanzenidentifikations-Apps für Smartphones auf dem Markt, die von sich behaupten, die besten zu sein. Und tatsächlich sind viele der Anwendungen sehr hilfreich. Dennoch gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten; seien dies die Nutzerfreundlichkeit, die Kosten oder der Datenschutz. Wir haben Ihnen eine Übersicht zusammengestellt, mit der Sie entscheiden können, welche Anwendung am besten zu Ihnen passt und geben sieben konkrete Empfehlungen.

So gut sind die Apps

In unabhängigen Tests erzielten verschiedene Anwendungen durchschnittliche Trefferquoten zwischen 68 und 78 Prozent. Teilweise schafften Apps aber auch Topresultate von bis zu 98,8 Prozent. Wie gut sich eine Pflanze bestimmen lässt, hängt auch sehr davon ab, wie gut das Foto ist, das Sie verwenden. Folgendes sollten Sie bei den Aufnahmen für die Identifikation beachten: