Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Noch 3 Tage - Abobonus

Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i für 649 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 301 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i für bloss 649 Franken bestellen.
© (Quelle: BRACK.CH)

Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i

Der HP ProDesk 4 Mini beweist, dass Grösse nicht alles ist. Mit seinem ultrakompakten Gehäuse, kaum grösser als ein Taschenbuch, bietet er Ihnen die volle Performance eines modernen Business-PCs. Der Intel Core Ultra i7-265T Prozessor mit 20 Kernen und 32 GB DDR5-RAM meistert auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos.

Merkmale

  • Prozessor: Intel Core Ultra 7 265T  mit 20 Kernen (bis 5.3 GHz)
  • 32 GB DDR5-5600 RAM und 1 TB PCIe-NVMe-SSD
  • HP Wolf Security, BIOS-Schutz und TPM 2.0 für maximale Sicherheit
  • Windows 11 Pro (vorinstalliert) inklusive Maus & Tastatur

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 12. – 21. Dezember 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 649.– statt 950.– Franken

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten

Inhalt

Kommentare

In eigener Sache Pressemeldungen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare