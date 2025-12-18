Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i für 649 Franken

Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i

Der HP ProDesk 4 Mini beweist, dass Grösse nicht alles ist. Mit seinem ultrakompakten Gehäuse, kaum grösser als ein Taschenbuch, bietet er Ihnen die volle Performance eines modernen Business-PCs. Der Intel Core Ultra i7-265T Prozessor mit 20 Kernen und 32 GB DDR5-RAM meistert auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos.

Merkmale

Prozessor: Intel Core Ultra 7 265T mit 20 Kernen (bis 5.3 GHz)

32 GB DDR5-5600 RAM und 1 TB PCIe-NVMe-SSD

HP Wolf Security, BIOS-Schutz und TPM 2.0 für maximale Sicherheit

Windows 11 Pro (vorinstalliert) inklusive Maus & Tastatur

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 12. – 21. Dezember 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 649.– statt 950.– Franken

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