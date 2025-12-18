18. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 3 Tage - Abobonus
Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i für 649 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 301 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i für bloss 649 Franken bestellen.
Mini-Office-PC HP PC ProDesk 4 Mini G1i
Der HP ProDesk 4 Mini beweist, dass Grösse nicht alles ist. Mit seinem ultrakompakten Gehäuse, kaum grösser als ein Taschenbuch, bietet er Ihnen die volle Performance eines modernen Business-PCs. Der Intel Core Ultra i7-265T Prozessor mit 20 Kernen und 32 GB DDR5-RAM meistert auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos.
Merkmale
- Prozessor: Intel Core Ultra 7 265T mit 20 Kernen (bis 5.3 GHz)
- 32 GB DDR5-5600 RAM und 1 TB PCIe-NVMe-SSD
- HP Wolf Security, BIOS-Schutz und TPM 2.0 für maximale Sicherheit
- Windows 11 Pro (vorinstalliert) inklusive Maus & Tastatur
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 12. – 21. Dezember 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 649.– statt 950.– Franken
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